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這三個星座最懂連假怎麼玩！你的星座有上榜嗎？

▲▼星座,端午節,連假,玩樂,金牛,獅子,射手。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲端午連假的這個長週末怎麼過？有人耍廢到極致、有人派對到天亮，還有人說不定已經在飛機上！快來看看誰才是「最會玩」星座冠軍！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

端午連假開始啦！要放假前的那幾天，你有特別期待嗎？平常的壓力彷彿全都消散，光是想像接下來有三、四天屬於自己，就已經覺得身心放鬆。想要睡到自然醒？安排一趟小旅行？還是嗨到天亮？一切聽起來都那麼自由、那麼令人興奮。

雖然大家都喜歡這種比平時再多放個幾天的「長週末」假期，但有些星座特別懂得活用這段時間。對某些人來說，放假幾天就像是找回真正的自己，一下班就開車出門、放著最愛的音樂，馬上找回完整的狀態。也有人把長週末當成短暫逃離現實的機會，就算只多放一天假，也會立刻訂機票，飛往別的國家，好好犒賞自己。

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而且什麼叫做「充分利用」長週末？每個人可能定義不同，但對這幾個星座來說，關鍵在於如何在這珍貴的72小時裡，把快樂壓榨到極致。他們會在家耍廢、也可能塞進一整趟旅程，聚會、派對一個都不落下，甚至全包也不是問題。國外網站《Bustle》的占星師整理出以下三個最會過長週末的星座，快來看看有誰上榜。

金牛座

沒有人比金牛座更愛長週末了！這個熱愛居家與小奢華的土象星座，放假前最後工作日的下午五點就會準時關上筆電，直到開工日早上都不會再碰工作。他們的計畫就是：這72小時，要放鬆到極致。

金牛座由代表美感與舒適的金星守護，一遇到長假就會自動進入慢活模式，完全不覺得罪惡。為了從平時忙碌的節奏中恢復元氣，他們會開啟「請勿打擾」模式、泡個超長熱水澡，再換上最舒服的睡衣，許多人甚至整個連假都維持這個狀態——誰能怪他們呢？如果你這幾天聯絡不上你身邊的金牛，大概就是因為他們還在睡夢中。

也有一些金牛，會把長週末當成「生活大掃除」的時間，把堆積的衣服洗一洗、補好冰箱的食物，甚至把待辦事項一口氣處理完，然後犒賞自己一場居家SPA，彷彿是一場長達三天的「自我療癒假期」。

獅子座

當其他星座還在補眠時，火象星座獅子已經精神滿滿、整裝待發。從一下班的晚上就開始狂歡，一路嗨到清晨，才是他們對長週末的正確打開方式。

對獅子座來說，長週末就是一場長達三天的派對，氣氛得High到最高點才行！他們可能還會慫恿朋友們一起挑戰最近在TikTok爆紅的活動等等，只為了讓大家玩得盡興。

只要一宅在家，獅子就會開始覺得悶、覺得錯過什麼。所以你會看到他們在海灘、在烤肉派對上熱舞，還會在IG上曬旅行照，讓全世界都知道他們有多會玩，畢竟他們可是太陽的孩子啊！

射手座

其他星座可能會被突如其來的連假驚喜到，但射手座早就排好每個長週末的行程。這個熱愛冒險的火象星座，一整年都在盼著這樣的放假日子，而且還一定會把行程排得滿滿的。

由愛冒險的木星守護，射手座天生就是星座界的探險家。這不只代表他們喜歡旅行，更表示他們對「新鮮體驗」永遠說Yes。他們可不會把放假時間拿來躺床，而是會把聚會、野餐、短途小旅行通通接下來，甚至自己發起活動。

你可能會在城市的某個角落遇見正在探險的他們，或是在課堂上、全新餐廳裡，或是跟朋友把酒言歡的時刻。對射手來說，長週末正是「生活清單大解鎖」的黃金時間！

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