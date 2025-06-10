咀嚼系咖啡登場！西雅圖咖啡全新推出《西西里愛玉冰咖啡》冰涼嚼感開啟夏日新體驗

▲西雅圖極品咖啡夏季新品《西西里愛玉冰咖啡》上市，融合檸檬風味冰咖啡與Q彈愛玉，帶來消暑又有咀嚼感的全新口感體驗，現正優惠中。（圖／西雅圖極品咖啡提供，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日來臨，飲品市場掀起一波消暑新潮流。西雅圖極品咖啡今夏推出話題新品《西西里愛玉冰咖啡》，創意結合西式咖啡與台式傳統元素，打造一款兼具沁涼、酸香與Q彈口感的「咀嚼系咖啡」，預料將成為今年咖啡控和咀嚼控的全新心頭好。

今年夏天的話題飲料新品《西西里愛玉冰咖啡》以義式經典「西西里咖啡」為基底，融合檸檬的清爽酸香與咖啡的醇厚，帶來夏日限定的冰爽感受。最大亮點在於加入了台灣人熟悉的古早味愛玉凍，滑嫩Q彈、入口即化，讓整體層次感更加豐富，不僅喝得到咖啡香，更能咬得到微Q樂趣，堪稱今年最有「料」的冰咖啡，帶給消費者一種輕盈有趣的口感新體驗。

《西西里愛玉冰咖啡》不只是消暑利器，更是一款能讓人從第一口就愛上的風味驚喜，喜歡在咖啡世界裡尋找新鮮感的人，不能錯過限時優惠活動，新品售價為大杯160元、特大杯180元，自即日起至6月30日（一）止，凡點購新品《大杯-西西里愛玉冰咖啡》享免費升級特大杯優惠，讓人以同價享受更多清涼份量。活動詳情請參考西雅圖極品咖啡官網公告為主。