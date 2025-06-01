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3企業倡議催生生物多樣性行動平台　玉山國家公園分享合作經驗

▲Bio Power 30X30啟動儀式。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲Bio Power 30X30啟動儀式。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為響應全球「30×30生物多樣性目標」與「自然相關財務揭露（TNFD）」的永續治理趨勢，「優樂地永續服務」等3家民間企業於上月共同舉辦《2025生物多樣性行動論壇》，與各界倡議齊力打造橫跨民間、政府與國際網絡的生物多樣性行動平臺。

本次論壇5月21日於臺北集思交通部會議中心國際會議廳登場，主題聚焦「生物多樣性」與「自然資本治理」，主辦單位為優樂地永續服務股份有限公司、三人恆好有限公司及環境友善種子股份有限公司表示，希望匯聚政府、企業、民間與國際組織資源，展現跨界合作的行動力與創新能量。

▲「《2025生物多樣性行動論壇》凝聚跨界永續力 國家公園署攜手企業共推自然共好願景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲《2025生物多樣性行動論壇》跨界對談

玉山國家公園管理處則以《與山共生：玉山國家公園保育進行式》為主題，分享過去公私合作案例及未來與企業合作推動保育與教育的具體工作項目，包括物種研究支持、登山安全協力、友善農作推廣與環境教育培育等項目，彰顯國家公園作為自然解方實踐場域的關鍵角色。

▲「《2025生物多樣性行動論壇》凝聚跨界永續力 國家公園署攜手企業共推自然共好願景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼國家公園署長王成機致詞、玉管處分享過去公私合作案例。

▲「《2025生物多樣性行動論壇》凝聚跨界永續力 國家公園署攜手企業共推自然共好願景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

內政部國家公園署署長王成機親自出席，他指出國家公園是生物多樣性最關鍵的場域，也是國家自然品牌的象徵，更是全世界共通的語言，而玉山之於臺灣，正如富士山之於日本，象徵一個國家對自然環境的重視。

王成機也說，面對全球生物多樣性保育的新趨勢，企業責任日益重要，國家公園署自113年起，從國家公園、濕地、海岸之物種保育、棲地維護與環境永續等層面出發，媒合企業導入ESG策略，推動保育資源整合與永續行動落實，深化國家公園、濕地與海岸的公私協力；未來亦將研擬企業參與機制，使企業ESG永續藍圖與國家公園的保育目標與行動方案相互連結，攜手成為生態與生物多樣性的守護者。

王成機最後強調，近期已有許多企業主動投入國家公園、濕地、海岸的生物多樣性保育行動，積極展現社會責任，本次論壇即展現民間對自然永續的深刻關注與行動力；國家公園署將積極回應民間倡議，期盼未來能有更多企業、公民與組織共同投入，讓自然治理成為全民共享的責任與願景。

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關鍵字：

玉山國家公園生物多樣性行動論壇企業永續

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