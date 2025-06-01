首戰奪金！　台南企業復興聯合會龍舟賽破浪封王

▲台南市企業復興聯合會首次參賽即奪冠，隊員在龍舟破浪奪金後振臂歡呼，場面熱血沸騰。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年端午節，台南市企業復興聯合會首次組隊參與市府舉辦的龍舟競賽，便以迅雷不及掩耳之姿勇奪冠軍，在萬人矚目下破浪奪金，寫下地方企業文化參與的嶄新篇章，也為青年的體育培訓與世代共榮注入新動能。

這支榮獲冠軍的隊伍，由聯合會號召集結台南多家中小企業共同出力，不僅在訓練期全力資助教練指導、練習場地、營養補給與裝備，更體現「企業共好、社會共榮」的深層理念，翻轉傳統「贊助」角色，真正走入「共創榮耀」的夥伴關係。

聯合會會長、偉勁電池董事長黃偉宗親自領軍，強調這場比賽不只是奪冠的光環，更是企業與青年攜手同行的象徵。他表示：「這不只是劃龍舟，而是劃出世代的連結與文化的傳承。讓企業不只是出錢，更出力，與青年一起乘風破浪。」

龍舟賽向來是端午節的重要民俗活動，融合文化底蘊、團隊精神與在地情感。台南市企業復興聯合會選擇以行動參與，不僅展現企業的公益實力，更以「文化＋體育」為起點，呼應城市生命力的脈動。未來也將持續擴大投入，支持基層體育、社區共善與文化傳承，號召更多企業同行，讓每一次努力都被城市看見、被記錄、被傳承。