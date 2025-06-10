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EVOASIS 發起充電站捐血行動　邀車主與業者一起讓愛流動

▲▼電動車,源點科技,捐血。（圖／業者提供）

▲「讓愛流動」首場捐血行動今於EVOASIS三重站登場，充電業者與 YouTuber、夢想家職籃齊響應，讓捐血走入電動車主的充電日常。

圖、文／源點科技提供

捐血是維持醫療體系正常運作的重要環節，隨著 A 型與 O 型血液儲備量偏低，電動車充電品牌 EVOASIS 發起「讓愛流動」公益專案，號召民眾在充電的同時，也能挽袖捐血、為社會注入暖流。首場快閃捐血日於今（10日）在 EVOASIS 三重超級綠洲充電站舉行，包括 TAIL 特爾電力、WinCharge 雲樁科技與 Acon-eco 連展電能科技等業者接棒參與，更有 YouTuber 創作者與夢想家職籃隊踴躍加入行動，活動獲得多方響應，讓捐血成為年輕世代「充電生活」的一部分。

EVOASIS 表示，作為全台最大充電網的營運商，品牌肩負的不只是能源角色，更希望成為公益推動的力量。透過快充站場域開放與電動車主動員，鼓勵更多人「邊充電、邊捐血」，讓愛流動、讓生命延續。此次活動共募集破百袋熱血，展現充電站不只是能源補給點，更能轉化為承載善意的行動基地。

▲▼電動車,源點科技,捐血。（圖／業者提供）

▲電動車主在「讓愛流動」捐血行動中挽袖響應，為破百袋熱血貢獻一份心力，讓充電站成為真正流動愛的所在。

本次公益行動也獲得多家業者熱情響應，包括 TAIL 特爾電力、WinCharge 雲樁科技與 Acon-eco 連展電能科技等品牌主動加入，接力開放自有站點、號召會員及捐獻物資，積極投入後續捐血活動。EVOASIS 特別感謝夥伴們共襄盛舉，一同展現充電產業的溫度與責任感。

▲▼電動車,源點科技,捐血。（圖／業者提供）

▲TAIL特爾電力、WinCharge雲樁科技、Acon-eco 連展電能科技等品牌熱血參與，與 EVOASIS 一起讓公益在充電站延續發生。

▲▼電動車,源點科技,捐血。（圖／業者提供）

▲WinCharge雲樁科技主動加入，接力開放自有站點。

▲▼電動車,源點科技,捐血。（圖／業者提供）

▲Acon-eco 連展電能科技熱血參與。

未來，EVOASIS 將持續於旗下站點推動捐血與多元公益活動，並以「無所不在，值得信賴」為品牌承諾，打造連結人與社會的充電網絡，讓每一座充電站不僅是能源補給點，更是承載善意與永續價值的行動平台。

更多捐血資訊：
台北捐血中心►https://www.tp.blood.org.tw
 

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