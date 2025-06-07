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最後階段！中歐磋商電動汽車價格承諾　陸商務部：仍需雙方努力

▲▼中國商務部黨組書記、前黑龍江省省長王文濤。（圖／CFP）

▲中國商務部部長王文濤。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部今（7）日發布新消息，中國商務部長王文濤4日赴法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談，雙方討論歐盟對華電動車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等議題，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

據中國商務部最新消息，王文濤在巴黎出席世貿組織小型部長會議，與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談，雙方圍繞歐盟對華電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

發言人指出，王文濤與謝夫喬維奇委員圍繞電動汽車飯補貼案價格承諾磋商，進行了專業、深入的討論，推動該案向妥善解決的正確方向又邁進了一大步。「目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。」

發言人稱，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。「雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。」

商務部又指，兩方就白蘭地案友好、坦誠地交換意見，同時也向法方簡要通報相關進展情況，目前法國企業與相關協會已主動向中方提交價格承諾申請，中方調查機關與其就價格承諾核心條款達成一致。

發言人進一步說，中方正在對價格承諾完整文本進行審查，如審查通過，擬於7月5日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。中方充分展現通過對話磋商解決中歐貿易分歧的誠意，也希望歐方與中方相向而行，妥善解決中方關切，為中歐進一步擴大合作創造條件。

中歐雙方討論稀土出口管制議題，發言人指出，王文濤向歐方進一步澄清了中國出口管制政策，強調對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。

發言人也引述王文濤摔法，「希望歐方相向而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對華合規貿易。」

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