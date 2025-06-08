吉利董座：汽車產能嚴重過剩　吉利不再建新廠

▲停放在港口的汽車。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸吉利汽車集團董事長李書福近日在中國汽車重慶論壇上表示，當今世界汽車工業嚴重產能過剩，他們已決定不再建設新的汽車生產工廠，不搞重復建設，「我們要以友善的姿態參與全球市場競爭，贏得更多全球同行的掌聲，為中國汽車工業走出去樹立良好品牌形象。」

李書福在論壇上發表了題為《汽車與道》的主題演講，他提到，說假話難圓其說，做虧心事天理難容，中國汽車工業正在人間大道上接受世界的檢閱，正在人間正道上面對用戶的檢查與批評。

▼吉利集團董事長李書福。（圖／路透社）



他指出，中國汽車工業雖然取得了巨大成就，但也必須明白山外有山、天外有天，必須明白汽車工業是沒有盡頭的馬拉松，有時候跑得越快者不一定是有耐力的選手，「馬拉松有其自身的規律，與百米賽跑有著本質的區別。」

李書福認為，到今天為止，中國汽車工業的賽場主要在國內，而有些企業的競爭方式令人難以啓齒，「在這種情況下，吉利汽車工業如何成為一名優秀的馬拉松選手，如何跑出水平，如何鍛鍊耐力，這就是我們的追求。」

他說，汽車企業的成長髮展有其自身的規律，必須不斷地打基礎、練內功，堅持傳承和發揚優秀企業文化，不玩小聰明，不抄近路，不走捷徑，必須是一步一個腳印才能堅實地走向遠方。

他強調，任何技術都必須要有來源依據，任何創新都必須要有理論支撐，任何成果都必須要有行為過程，依法合規、公平透明地發展汽車產業是建立受人尊重的汽車品牌的基本前提，「天上掉不下來汽車產業，吹牛也難以吹出真正的汽車產業。」

李書福指出，李書福稱，當今世界汽車工業嚴重產能過剩，吉利決定不再建設新的汽車生產工廠，不搞重復建設，「我們要充分利用全球過剩產能，盡最大可能地展開務實合作、資源組合，這樣做既能利用熟練技術工人、利用成熟的質量保證體系，又能提高同行的過剩產能利用效率，以友善的姿態參與全球市場競爭，贏得更多全球同行的掌聲，為中國汽車工業走出去樹立良好品牌形象。」