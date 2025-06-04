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水餃、冰品買1送1！家樂福、愛買「農產優惠」一次看

▲▼家樂福推在地農產，主打有機香蕉。（圖／業者提供）

▲家樂福推在地農產，主打小農「有機香蕉」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

夏季水果盛產，量販超市紛紛推出在地農產優惠。家樂福「微笑小農」專區主打在地有機香蕉，同步「南洋美味周」多款泰國、印尼、越南商品「買1送1、兩件更省」。愛買量販主打芒果、西瓜、木瓜、拉拉山水蜜桃，並有水餃、冰品「買1送1」。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販冰品買1送1。（圖／業者提供）

★家樂福

●有機香蕉農產優惠

家樂福持續推廣在地農產並友善環境，旗下「微笑小農」專區以三大精神為主軸：小農保障、環保永續、消費者滿意。今年夏天主打「台灣香蕉」，多款有機、產銷履歷認證的品項齊上架。

▲▼家樂福推在地農產，主打有機香蕉。（圖／業者提供）

▲家樂福主打「台灣香蕉」，多款有機、產銷履歷認證的品項上架。（圖／業者提供）

包括來自屏東簡良智農民種植的有機香蕉（每袋約600克，售價99元）、石虎有機山蕉（500克袋裝，79元）、金蕉伯履歷香蕉（600克，89元）、履歷香蕉（每袋1公斤，119元），果肉香甜飽滿，是夏日補充能量的選擇。

同步祭出紅利點數抽獎活動，6月30日前凡於門市單筆購買熟食、海鮮、蔬果、麵包及肉品滿800元，即可抽紅利點數150萬點（等值5000元），共抽出5名。

若消費滿200元以上，亦可透過家樂福APP集電子章，集滿10點，即可兌換COCOMAX椰子水（價值99元），一邊購物一邊享受夏季好康。

●南洋美食買1送1起

家樂福精選東南亞南洋風味美食，即日起至6月10日推出「南洋美味周」，精選來自泰國、印尼、越南等地的多款商品，祭出「買1送1、第二件5折、兩件省更多」等，搭配滿額抽大獎活動。

商品優惠方面，南洋主題商品豐富多元，像是越南三合一即溶咖啡（6克×20），原價179元，買1送1。人氣「Real THAI 即食綠咖哩醬／黃咖哩醬」原價單件109元，兩件178元，平均一件89元。雀巢KitKat 美綠巧克力脆餅威化，原價59元，特價39元。

新加坡可口經典湯麵系列，全面88折起。獨家新品「座山脆餅／脆米餅」原價149元，特價109元。

抽獎亮點之一為「泰國周滿額抽獎」活動，即日起至6月10日，凡單筆購買泰國周指定商品滿399元，就有機會抽中價值1萬2千元的泰國機票抵用券，加上獨家旅行三件組，共計5名幸運得主。

另有Malee山竹綜合果汁一箱（1000毫升×12瓶，價值1668元）共20名、COCOMAX椰子水一箱（1000毫升×12瓶，價值1188元）共20名，預計於6月17日公布得獎名單。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販「豐台灣」活動推出多款台灣水果。（圖／業者提供）

★愛買

●農產水果優惠

愛買量販即日起至6月17日推出「豐台灣」活動，主打台灣產地直送的新鮮水果，攜手在地小農，導入冷鏈配送系統，確保從果園到貨架的每一步都新鮮有保障。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販推出水果優惠。（圖／業者提供）

多款人氣夏季水果優惠，包括屏東枋山的愛文芒果、金煌芒果，香甜多汁、果肉飽滿，分別每半台斤售價65元及49元；屏東木瓜每粒75元，花蓮大西瓜（18台斤以上）每顆399元，雲林小玉西瓜每粒125元。6月中旬起將引進拉拉山水蜜桃，提供更多元的果物選擇。

●冰品、水餃買1送1

除水果外，愛買也祭出一系列台灣經典品牌的優惠，包括「百吉」冰淇淋桶裝69元「買1送1」，泰山仙草蜜6罐79元，平均「一罐只要14元」。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販水餃買1送1。（圖／業者提供）

冷凍水餃則有龍鳳、美之園品牌，平均單包59元，買1送1。新東陽辣味肉醬3罐85元，再送快樂購點數。冷凍食品則主打快速上桌的在地美味，像是蔥阿伯蔥油餅、冠軍蔥抓餅，平均一包75元，買1送1，加熱即食超方便。

此外，愛買也網羅各地團購美食，從花蓮扁食、師大生煎包，到台中烤玉米與寧夏麻辣鴨血，一次滿足吃貨味蕾。

▼愛買量販「蔥阿伯蔥油餅」買1送1。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

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