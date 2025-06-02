9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品





▲7-11將在6月4日至6月17日期間推出取件優惠，9元喝思樂冰、吃霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

省錢攻略先筆記！7-ELEVEN將於6月4日起推出「取件優惠」省一波，指定期間到門市取貨、報會員，即可獲得優惠券，用9元吃霜淇淋、喝思樂冰、拿5元購物金。家樂福即日起至6月底每周一至五下午3點，天天限量「銅板價9元起」開搶，生鮮蔬果、飲品鮮乳、生活用品、冰品，輪流登場。

▲看準寄取貨商機，超商同步推優惠券。（圖／業者提供）



7-ELEVEN表示，目前全年寄取貨件數已達上億件，同步帶動「當筆加價購」，成為超商主力消費族群最愛用的日常優惠選項，很多小資族都會記好攻略，精打細算聰明省。

▲6月4日至6月17日，只要到7-11 門市取貨及報會員，可獲得優惠券用9元買霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

看準即將迎來的「618購物節」電商購物潮，7-11將在6月4日至6月17日期間推出取件優惠，只要到7-11 門市取貨並報會員，即可獲得優惠券1張，憑卷可用9元購買全口味「雪淋霜霜淇淋」、「酷聖霜霜淇淋」或「大杯思樂冰大杯」任一杯。

6月11日至6月24日，常溫交貨便寄件，就送「可生物降解寄件袋」。6月18日至6月29日期間，憑「OPENPOINT會員」至7-11門市取件，可再獲得「5元購物抵用金」。

「7-ELEVEN i預購」也將於即日起至6月30日展開促銷活動，全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋，並規劃多款「買1送1」、「挑戰市場最低價」組合。

▲家樂福推出9元銅板價搶冰品、飲料等。（圖／業者提供）



另外，家樂福自即日起至6月底，每周一至周五準時下午3點，天天在家速配祭出「9元起銅板價限量開搶」，品項包括生鮮蔬果、飲品鮮乳、生活用品、夏日冰品，明星商品將輪番登場。