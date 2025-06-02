　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11將在6月4日至6月17日期間推出取件優惠，9元喝思樂冰、吃霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

省錢攻略先筆記！7-ELEVEN將於6月4日起推出「取件優惠」省一波，指定期間到門市取貨、報會員，即可獲得優惠券，用9元吃霜淇淋、喝思樂冰、拿5元購物金。家樂福即日起至6月底每周一至五下午3點，天天限量「銅板價9元起」開搶，生鮮蔬果、飲品鮮乳、生活用品、冰品，輪流登場。

▲▼超商、賣場，取貨省錢優惠。（圖／業者提供）

▲看準寄取貨商機，超商同步推優惠券。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，目前全年寄取貨件數已達上億件，同步帶動「當筆加價購」，成為超商主力消費族群最愛用的日常優惠選項，很多小資族都會記好攻略，精打細算聰明省。

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲6月4日至6月17日，只要到7-11 門市取貨及報會員，可獲得優惠券用9元買霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

看準即將迎來的「618購物節」電商購物潮，7-11將在6月4日至6月17日期間推出取件優惠，只要到7-11 門市取貨並報會員，即可獲得優惠券1張，憑卷可用9元購買全口味「雪淋霜霜淇淋」、「酷聖霜霜淇淋」或「大杯思樂冰大杯」任一杯。

6月11日至6月24日，常溫交貨便寄件，就送「可生物降解寄件袋」。6月18日至6月29日期間，憑「OPENPOINT會員」至7-11門市取件，可再獲得「5元購物抵用金」。

「7-ELEVEN i預購」也將於即日起至6月30日展開促銷活動，全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋，並規劃多款「買1送1」、「挑戰市場最低價」組合。

▲▼超商、賣場，取貨省錢優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福推出9元銅板價搶冰品、飲料等。（圖／業者提供）

另外，家樂福自即日起至6月底，每周一至周五準時下午3點，天天在家速配祭出「9元起銅板價限量開搶」，品項包括生鮮蔬果、飲品鮮乳、生活用品、夏日冰品，明星商品將輪番登場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「TOYOTA阿法竟破600輛」　台灣新車銷量出爐
竊賊正面曝！台大醫院偷走387萬搭公車離開
錄取陽明交大醫學系　高中生履歷造假！網再揪「1處說謊」
中正路改名惹議！　劉世芳「轉型正義嚴肅對待」：不可有錢再推動
快訊／體育署長震怒　桌協發最新聲明
快訊／全台首件！球員操控比分押注運彩　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品

「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

超商「周一限定咖啡優惠」！7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯

麥當勞APP最新優惠出爐　冰炫風買1送1、小薯免費送

水煙、殺蟲劑撐不久？蟑螂產生抗藥性？ 網友推薦這款　整窩速效殺蟑

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺　超商寄杯優惠囤起來

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【有人在嗎？】2兄弟蹲看挖土機太入神XD媽媽說話慘被無視

9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品

「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

超商「周一限定咖啡優惠」！7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯

麥當勞APP最新優惠出爐　冰炫風買1送1、小薯免費送

水煙、殺蟲劑撐不久？蟑螂產生抗藥性？ 網友推薦這款　整窩速效殺蟑

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺　超商寄杯優惠囤起來

醫示警「肌少型肥胖」心衰竭風險高42%　出現4狀況當心

北市公車撞分隔島影片曝！6乘客送醫　司機：不知道怎麼撞的

40K小資族拿半薪繳房貸　他一算傻了：賺一輩子只能郊區2房？

香港影帝隔4年回歸！對戲「年紀小4輪」男星　喜入圍最佳男主角

獨家／丟丟妹遭閨蜜背叛「慘賠300萬」！工作室全被搬空留陰影：不再交友

新葡苑2分店推港點吃到飽　每人777元「25道菜色無限續」

波蘭總統大選逆轉！川普力挺的候選人勝出　曾是業餘拳擊手

張家界溶洞「垃圾堆7層樓高」！　居民嘆：還有10年前的寶特瓶

旅客暴力事件頻傳　台鐵研議人員訓練、配戴密錄器

強碰古林睿煬！　曾封鎖MLB衛冕軍道奇的阪神王牌引球迷關注

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

消費熱門新聞

媽媽圈熱推防曬神器現身美式賣場

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

水煙、殺蟲劑撐不久整窩速效殺蟑

冰水一沖搞定！網友衝全聯狂囤續命神器

7-11限時史努比甜甜圈「買3送1」

必勝客+肯德基APP限時優惠懶人包

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

麥當勞APP最新優惠出爐

7-11推「故宮X三麗鷗」聯名周邊　酷洛米、美樂蒂抱翠玉白菜

達美樂熔岩披薩馬芬推出3款新口味

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

中國製啤酒「中國補貼數十億」大量銷台

Coupang酷澎618超夏殺購物節　6/1首波滿額優惠開跑

更多熱門

相關新聞

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

連假後開工收心，超商紛紛推出咖啡優惠，7-11周一限定門市「兩杯99元」最低55折，在「LINE禮物」推出電子票券冰咖啡「買1送1」；同時在OPENPOINT行動隨時取也有精品咖啡「買7送7」、端午優惠「12杯下殺組合」。全家也有周一指定咖啡「加10元多一杯」。

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

關鍵字：

超商優惠取貨優惠家樂福7-11

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面