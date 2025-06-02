22歲男長期以「泡麵零食充飢」！　患潰瘍性結腸炎…終生服藥

▲阿桑頻繁腹瀉才到醫院就診。（示意圖，與本文當事人無關／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一名22歲的男子阿桑（化名）近日被醫師診斷出，患有「重度潰瘍性結腸炎」，需終生服藥。阿桑坦言，自己因工作繁忙，長期以泡麵、零食代替正餐，出現頻繁腹瀉，才到醫院接受治療。

綜合陸媒報導，阿桑因工作忙碌、生活節奏不規律，近4個月頻繁以泡麵、洋芋片、手搖等速食充飢，3個月前，出現頻繁腹瀉（每日5至6次）、黏液血便及臍周絞痛症狀，體重驟降超過10公斤。

醫師表示，患者就醫後，經大腸鏡檢查確診為「重度潰瘍性結腸炎」，腸道黏膜已出現大面積潰瘍性病變，需透過藥物終生控制病情。

▲阿桑長期食用泡麵充饑。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲阿桑還會以洋芋片代替正餐。（示意圖／Pixabay）

醫師指出，長期高鹽（洋芋片單包含鹽量超日建議量）、高糖（飲料含糖量約10塊方糖）及高脂（反式脂肪酸）飲食，導致腸道菌叢失衡，引發慢性發炎反應，超加工食品中的添加劑，和塑膠包裝高溫釋放的微塑膠，被認為是腸道黏膜損傷的潛在誘因。

醫師說道，泡麵缺乏膳食纖維、優質蛋白質等必要營養素，長期代餐導致免疫系統功能下降，加速腸道病變，患者（阿桑）血液檢測顯示，代謝指標異常，與營養不良有直接關係。

醫師提醒，患者拖延3個月，未及時就診，錯過早期介入窗口期，「醫學研究表明，潰瘍性結腸炎若在首次發病後6個月內，未規範治療，80%會發展為慢性復發型，增加癌症風險。」