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中山、高雄大學重啟研議合併　教育部：尊重兩校討論結果

▲▼中山大學與高雄大學重啟整併，教育部主秘林柏樵表示尊重，但最重要是達成共識。（圖／記者許敏溶攝）

▲中山大學與高雄大學重啟研議整併，教育部主秘林柏樵表示尊重。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高雄大學上周五（6日）在校務會議上，以壓倒性票數同意重啟與中山大學合校。從中山大學借調的教育部主秘林伯樵今（10日）指出，對於兩校討論併校或什麼校名，教育部尊重兩校教職員生與校友的共同討論，一向不會有什麼引導，其他學校也一樣，最重要是先達成共識，再向教育部提出申請。

中山大學和高雄大學過去曾討論兩校合併，但由於前校長鄭英耀在任時，堅持保留中山大學校名而卡關。不過，中山大學今年3月在會議上通過，研議與高雄大學探究合併可能性；高雄大學在上周五也召開校務會議，通過重啟兩校合併案，兩校將共組「合校工作委員會」來研擬發展方向。

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由於現任部長鄭英耀曾任中山大學校長，現任主秘林伯樵也從中山大學借調，外界關注對此事看法。林柏樵今天下午接受訪問時表示，教育部態度是尊重，最重要是達成共識。

林伯樵指出，不管兩校討論併校或校名，教育部都是尊重兩校的教職員生與校友的共同討論，教育部一向不會對校名或併校有什麼引導，對其他學校也相同，要先提出整併規劃書，包括整併的必要性與長遠規劃，並取得共識和作成決議後，「最重要是達成共識」，再向教育部提出申請。

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