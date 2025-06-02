緊身也不行！大馬下令「教師嚴禁性感穿著」　網路發文有禁忌

▲馬來西亞規定教師服裝以及使用社群媒體指南，以維護個人形象與教育機構良好聲譽。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞教育部發布正式通令，規定教師的服裝以及使用社群媒體指南，不得穿著過度惹人注目的服裝，包括緊身、暴露或透明衣物，禁止散播任何具煽動性、虛假、敏感內容，可能損害個人或教育單位形象的貼文一律嚴禁發布。

星洲網2日報導，這份通令規定教師必須遵守專業操守，在使用社群媒體期間必須負責任並遵守道德規範，任何被視為不雅、可能引起負面觀感、損害個人和教育機構形象的貼文、照片、影片皆禁止發布，不得散播具煽動性、虛假、敏感內容，特別是涉及種族、宗教與王室課題和政治內容，也不能傳播可能引發緊張情勢的內部事務。

服裝方面也設下規範，教師服裝應該要得體、整潔、合宜，藉此展現工作操守、道德價值觀與教師職業的尊嚴，禁止穿著過度惹人注目的服裝，包括緊身、暴露或透明以致顯露身體曲線及內衣的衣物，因為這可能對個人形象與教師專業形象產生負面看法。

教育部表示，教師不得做出任何損害個人或教育機構形象的行為，務必保持誠信、遵守禮儀，並保持良好行為與個人形象，無論是在工作場所、公開場合或是社交媒體上都必須維護職業聲譽，加強社會對教育機構的信任。