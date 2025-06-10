教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

▲格里納遭黑帶教練猛烈摔擊頸部，當場癱軟倒地。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名大學生參加巴西柔術訓練時，遭黑帶教練猛烈摔擊頸部，當場癱軟倒地，送醫後確認頸部以下癱瘓。如今他靠著驚人意志力重新站起，不僅成為登山家，還轉型為演說家，法院更在2023年裁定他獲賠5600萬美元（約台幣16.8億元）。

根據《太陽報》報導，這起意外發生於2018年，當時仍是白帶初學者的格里納（Jack Greener）在加州聖地牙哥的德爾瑪柔術館（Del Mar Jiu Jitsu Club）接受巴西柔術訓練，並和黑帶教練伊圖拉爾德（Iturralde）對打。

訓練影片顯示，過程中被對方使出一招扭轉頸部的技術，當時格里納四肢著地跪姿，沒想到教練突然將他往前翻轉，再強行扭轉他的頭與脖子，下一秒他瞬間癱倒在地，失去四肢控制能力。

Beginner Paralyzed After Jiu-Jitsu Move—$56M Verdict Upheld ????



San Diego, 2018: 30-year-old Jack Greener was left paralyzed from the neck down after a jiu-jitsu sparring session with black-belt instructor Francisco Iturralde, known as "Sinistro."



????Video shows Greener on all… pic.twitter.com/V8fyZXGfFp — Intrigue Archive (@IntrigueArchive) June 6, 2025

事發後，格里納被緊急送醫，發現頸椎碎裂，脖子以下完全癱瘓，住院期間更因併發症多次中風，苦撐數月才逐步康復。他憤而提告柔術館與教練，指控對方訓練手法激進、不當使用危險技巧，將自身暴露於運動本身以外的額外風險。

巴西柔術名將葛雷西（Rener Gracie）出庭作證時也直言，「這名黑帶教練做出的技術動作，讓整個體重壓在格里納的脖子上，導致他當場癱倒，四肢完全失去功能。」

格里納後來奇蹟似地重拾人生，如今成為一名登山者和激勵人心的演講者，聖地牙哥陪審團也在2023年裁定柔術館需賠償格里納5600萬美元。

格里納的律師拉維普迪（Rahul Ravipudi）指出，這起判決具有指標意義，「運動指導員與場館若讓風險超過運動本身應有的合理範圍，將可被追究責任。」