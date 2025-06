教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

▲格里納遭黑帶教練猛烈摔擊頸部,當場癱軟倒地。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名大學生參加巴西柔術訓練時,遭黑帶教練猛烈摔擊頸部,當場癱軟倒地,送醫後確認頸部以下癱瘓。如今他靠著驚人意志力重新站起,不僅成為登山家,還轉型為演說家,法院更在2023年裁定他獲賠5600萬美元(約台幣16.8億元)。

根據《太陽報》報導,這起意外發生於2018年,當時仍是白帶初學者的格里納(Jack Greener)在加州聖地牙哥的德爾瑪柔術館(Del Mar Jiu Jitsu Club)接受巴西柔術訓練,並和黑帶教練伊圖拉爾德(Iturralde)對打。

訓練影片顯示,過程中被對方使出一招扭轉頸部的技術,當時格里納四肢著地跪姿,沒想到教練突然將他往前翻轉,再強行扭轉他的頭與脖子,下一秒他瞬間癱倒在地,失去四肢控制能力。

Beginner Paralyzed After Jiu-Jitsu Move—$56M Verdict Upheld ????



San Diego, 2018: 30-year-old Jack Greener was left paralyzed from the neck down after a jiu-jitsu sparring session with black-belt instructor Francisco Iturralde, known as "Sinistro."



????Video shows Greener on all… pic.twitter.com/V8fyZXGfFp