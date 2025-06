川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

▲美國陸軍預計在6月14日舉行閱兵遊行,慶祝成軍250週年。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國陸軍預計在6月14日舉行閱兵遊行,慶祝成軍250週年,當日恰逢總統川普79歲生日,大約6600名士兵、50架直升機、至少150台各型車輛等都將參與。隨著時間越來越近,坦克車隊已經移動超過2000公里抵達華盛頓特區。

Mile-long line of tanks roll into DC after 1,300-mile journey ahead of Army’s 250th anniversary ‘once-in-a-lifetime’ parade https://t.co/GjaxYoZCMo pic.twitter.com/fQofNaGVOa

紐約郵報、Newsweek報導,這些軍用車輛5月21日從德州出發,包括M1艾布蘭(M1 Abrams)戰車、M2布萊德雷(Bradley)步兵戰車、史崔克戰車(Stryker)等已在周末期間抵達華盛頓特區。依據當地記者拍攝到的影片,這列坦克車隊長約1.6公里,已透過貨運列車運抵首都。

Tanks, fighting vehicles and howitzers arrive in Washington, D.C. ahead of next week's military parade. They departed from Texas on June 2. pic.twitter.com/J3XMILQJBa