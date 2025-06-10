川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

▲美國陸軍預計在6月14日舉行閱兵遊行，慶祝成軍250週年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國陸軍預計在6月14日舉行閱兵遊行，慶祝成軍250週年，當日恰逢總統川普79歲生日，大約6600名士兵、50架直升機、至少150台各型車輛等都將參與。隨著時間越來越近，坦克車隊已經移動超過2000公里抵達華盛頓特區。

Mile-long line of tanks roll into DC after 1,300-mile journey ahead of Army’s 250th anniversary ‘once-in-a-lifetime’ parade https://t.co/GjaxYoZCMo pic.twitter.com/fQofNaGVOa — New York Post (@nypost) June 9, 2025

紐約郵報、Newsweek報導，這些軍用車輛5月21日從德州出發，包括M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車、M2布萊德雷（Bradley）步兵戰車、史崔克戰車（Stryker）等已在周末期間抵達華盛頓特區。依據當地記者拍攝到的影片，這列坦克車隊長約1.6公里，已透過貨運列車運抵首都。

Tanks, fighting vehicles and howitzers arrive in Washington, D.C. ahead of next week's military parade. They departed from Texas on June 2. pic.twitter.com/J3XMILQJBa — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 7, 2025

▲閱兵遊行恰逢總統川普79歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

遊行將於美東14日下午6時30分開始，接著有音樂會，直到晚間9時30分左右結束，屆時將有煙火表演，參與群眾人數上看20萬人。據信當日有6600名士兵現身閱兵，包括現役及預備役士兵、特種部隊、國民兵等，多輛坦克將穿越城市，黑鷹、阿帕契直升機等50架飛機將升空。

▲▼ 閱兵遊行計畫預算為3000萬美元。（圖／路透）

閱兵遊行計畫預算為3000萬美元，但根據華盛頓周邊受損街道維修需求及其他因素，成本可能最高來到4500萬美元。

這次閱兵恰逢川普79歲生日，引發外界猜測這是否出自川普所想，因為相關安排直到近期才臨時加入慶祝活動。川普第一任期曾試圖舉辦軍事閱兵，但未能成功。