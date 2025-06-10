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全聯熱便當「10元限時開搶」！加碼抽千元買菜金

▲▼全聯小時達歡慶「美味食堂」開館。（圖／業者提供）

▲全聯小時達歡慶「美味食堂」開館，熱便當10元開搶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯小時達歡慶「美味食堂」開館，宣布6月11日上午10點至12點半推出超殺優惠，超人氣「經典排骨便當」與「秘香大雞腿便當」限量開搶只要10元。6月19日前購買指定熟食滿99元，除了享免運，還可再加碼抽1000元買菜金。

▲▼全聯小時達歡慶「美味食堂」開館。（圖／業者提供）

▲全聯小時達「美味食堂」開館。（圖／業者提供）

全聯小時達於站內全新設立「美味食堂」專區，主打三菜一湯快速到府，一鍵下單不僅30分鐘送達，6月11日上午10點至12點半推出超殺優惠，超人氣「經典排骨便當」與「秘香大雞腿便當」限量開搶只要10元，邀消費者拼手速搶。

▲▼全聯小時達歡慶「美味食堂」開館。（圖／業者提供）

▲「美味食堂」專區中有「美味堂」系列商品。（圖／業者提供）

業者表示，「美味食堂」專區中，除了有「美味堂」系列商品，從輕食小菜、各式滷味到欣葉聯名的功夫台菜、精緻湯品，更有一上架就被搶購一空的現做直送「熱便當」系列。6月19日前購買指定熟食滿99元，小時達享免運，還可再加碼抽1000元買菜金。

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN近來與人氣名店「炳叔烤玉米」合作，6月11日起在國道服務區、高鐵站共14間7-11 門市「哈燒專櫃」限定販售。

7-11與「炳叔烤玉米」聯名開發，品牌創辦人口味監製，使用在地玉米，搭配5道刷烤工法，刷上4道獨創醬料，使用的醬料皆為全素配方，售價79元，6月11日至6月24日還可享哈燒全品項「任選第二件9折」優惠。

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