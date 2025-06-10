徐巧芯路過嗆「中國紅熊」　沈伯洋：照國民黨標準「紅」的人太多了

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋日前遭中國國台辦宣布制裁其相關企業，其父親進行的國際貿易事業曾與中國訂貨遭到檢視，中國官媒大篇幅報導外，國民黨也連日痛批喝紅錢奶水長大，藍委徐巧芯更酸是「中國紅熊」。對此，沈伯洋今（10日）受訪時表示，國民黨現在就是地圖砲，指稱任何跟中國買過貨、訂過貨的都紅的，按照這個標準，那全台灣紅的人太多了，統戰就是風險控管，有風險高跟低，不能一概把人當作中共同路人，相信人民眼睛是雪亮的。

對於近日爭議，沈伯洋指出，中國大公報滿版攻擊加上國台辦制裁，國民黨部可能有點緊張，因為報導指出台灣有在地協力者，國民黨怕大家忘記他們跟中國站在一起，緊急連兩天召開記者會。

沈伯洋表示，我們家是中南美台商，要把中南美台商抹紅，滑天下之大稽，按照國民黨標準，衣服有中國製的就是在賺紅錢，這個標準不曉得哪來。但也要強調，中南美台商不代表就沒有任何風險，把中南美國家訂東西也有可能到中國跑單，這時會有一定程度的風險。

至於民眾黨提赴中報備對案？沈伯洋表示，赴中報備法案已經被擋五十多次，民眾黨這時候提對案，說立委赴中跟立法院報備，看起來就是要向秘書處、韓國瑜報備，現在已經有一些版本躺在立法院，民眾黨後知後覺，且向立法院報備是請假性質，跟國安報備完全不同，根本無法達到國安控管。

沈伯洋受訪到一半，路過的徐巧芯突喊中國紅熊。對此，沈回應，針對徐巧芯剛剛走過來挑釁，「說我是熊我沒有意見」，但國民黨針對親中事實、過了那麼多有利中國法案，到現在都無法回應，現在就是地圖砲，指稱任何跟中國買過貨、訂過貨的都紅的，按照這個標準，那全台灣紅的人太多了，這才是地圖砲。

沈伯洋表示，從以前到現在，自己每次都說，統戰就是風險控管，有風險高跟低，不能一概把人當作中共同路人，自己不曉得說過多少次，國民黨用這種方式大量抹紅，相信人民眼睛是雪亮的，徐巧芯如此說法只是替自己罷免再添柴火而已。

