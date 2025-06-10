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蘋果WWDC25亮點一次看！介面大翻新「又圓又透明」、繁中AI來了

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple年度盛事WWDC25（ Worldwide Developers Conference），在台灣時間10日凌晨1點登場，在經歷去年釋出蘋果AI（ Apple Intelligence）後，今年在開頭就把重點說完，介面將進行大改版，將以「Liquid Glass」作為設計元素全面調整，同時將以「26」進行重新命名（例如iOS 26、iPadOS 26），更新將全面在秋季上線，《ETtoday新聞雲》也整理發表會內容，帶著大家快速看懂WWDC25重點更新吧！

▲▼ WWDC 。（圖／蘋果）

WWDC25亮點整理

．Apple AI 繁體中文確定今年上市

．iOS介面以「Liquid Glass」大更新

．版本命名全面更新為26（例如iOS 26、iPadOS 26等）

．iOS 26正式亮相　相機、照片、Safari操作介面全面革新

．「視覺智慧」（Visual Intelligence）擴展到 iPhone 上

．Mac Tahoe－ 聚焦（Spotlight）功能大幅增強，加速工作效率

▼iOS介面大更新是WWDC25最大亮點。

▲▼ WWDC 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在發表會開頭，蘋果就直接切入重點，宣布對台灣粉絲來說重磅的消息

．Apple AI 繁體中文確定今年上市
．iOS介面以「Liquid Glass」大更新

蘋果發布一種名為「Liquid Glass」（暫譯：液態玻璃）的全新視覺設計，將應用於其所有作業系統，達到全平台統一的風格設計。蘋果在發表會上稱，這是迄今為止「最廣泛」的設計更新，並包含一些半透明的設計功能，例如重新設計的小部件、通知等等，將透過較為圓潤的設計取代以往，讓圖形「更有活力」。

▼介面將重新大翻新。

▲▼ 蘋果提供

．版本命名全面更新為26（例如iOS 26、iPadOS 26等）

一如外界預測，蘋果這次將所有作業系統全面更名，將以「26」全面更新，iPadOS 26、watchOS 26 和其他作業系統也將效仿，這標誌著蘋果首次為其軟體更新指定年份標識符，而不是隨意的代號。

．相機、照片、Safari操作介面全面革新

相機應用採用全新設計，讓使用者能更快速切換「照片」與「影片」模式。介面簡化後，所有功能只需滑動或點按即可使用，例如：左右滑動可切換至電影、人像等其他拍攝模式，向上滑動則可開啟畫面比例、計時器等設定。此外，切換至4K高畫質錄影也僅需一個步驟。

．「視覺智慧」（Visual Intelligence）擴展到 iPhone 上

全新功能「視覺智慧」（Visual Intelligence），讓用戶能透過熟悉的截圖手勢，在任何App中對畫面內容進行即時辨識、搜尋與操作。舉例來說，用戶看到喜歡的外套或燈具時，只要按下側鍵與音量鍵，就能開啟視覺搜尋，系統會在Google或常用購物App中顯示相似商品。若畫面出現活動資訊，系統也會自動擷取日期與地點，並建議新增至行事曆。

此外，用戶還能透過ChatGPT對畫面中的物件進行進一步提問，例如查詢樂器出現的歌曲。Apple表示，該功能與App Store上多款應用整合，且可供開發者透過API擴充支援。

．Mac Tahoe－ 聚焦（Spotlight）功能大幅增強，加速工作效率

macOS 26 Tahoe 將全方位的升級，從外觀設計到跨裝置整合。這次最大量點，就是Spotlight 現在不只是搜尋工具，而是 Mac 上最快速的操作方式，根據日常習慣，將最相關的文件、App 自動顯示，同時可從 Spotlight 開啟僅安裝在 iPhone 上的應用程式（透過 iPhone 鏡像）。可自定專屬快捷鍵，如 CT 呼叫「創建文案」捷徑等，這些指令會根據你的使用習慣自動生成，無需手動設定。

官方也在發表會上展示了一段完整流程示範，從透過 Spotlight 搜尋文件、貼上圖像、進行圖片去背、插入剪貼簿歷史內容、呼叫捷徑產生文案標語，到加入 Freeform 計畫白板，全程僅需鍵盤操作，無需切換 App 或視窗。

最後，包含watch OS 26、iPad OS 26等蘋果各項產品線的版本都進行更新，除了介面同樣都以「Liquid Glass」重新設計外，大多數都在更便捷、更強大的功能，搭配M4晶片強大算力，讓工作或是各類型的App都更加方便，將持續擴大蘋果生態系的方便性。

▲▼ 蘋果提供

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