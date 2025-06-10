「創意私房」陳老師判12年求交保！想跟家人告別　法官駁回

▲創意私房「陳老師」陳勻浩一審被判處12年，想先交保法官不准。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

中檢偵辦創意私房案中，犯行最惡劣的前教職人員「陳老師」陳勻浩，上月一審判他12年徒刑，全案仍可上訴。陳男當時正好羈押期滿，聆聽宣判前進行延押訊問，陳希望交保，並要跟家人道歉、告別，近日法院裁定駁回，陳男13日起續押2月。

檢警當時調查，陳將針孔攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

台中地院上月29日宣判，依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等多罪，將他判處有期徒刑12年，可上訴。

陳男一審遭判12年，仍提出希望能交保暫獲自由。陳男主張，已經跟3名被害人和解、完成賠償，希望能在全案確定之前，到外面工作賠償其餘被害人，並且要在入監服刑前跟家人道歉、告別。陳男也說，父母已經年邁、患有痼疾，沒有逃亡動機，希望能交保停止羈押。

台中地院認為，陳男坦承罪刑，所犯是5年以上重罪，有相當理由逃亡，且陳男身為教師，濫用職業機會與被害人信任，犯罪時間自2015年至2023年，多次進行偷拍犯行、被害人數多，嚴重戕害被害人之身心健康，若交保可能不足以確保審判程序，駁回陳男聲請。