真的超噁！咖啡廳老闆偷拍13年　業界友人曝「1事」：滿足私慾

▲知名咖啡廳老闆在業界的友人發聲。（圖／當事人授權提供）

圖文／CTWANT

在台北市大同區經營獨立咖啡廳「阡日咖啡」與咖啡豆專賣店「豆焙所 Roasting House」的徐姓老闆，近日因涉嫌長期以針孔攝影機偷拍女客人、女員工遭警方逮捕，以8萬元交保獲釋。消息曝光後，引發熱議，有知情人士透露，她曾與對方關係相當友好，但沒想到曾一同工作、活動策劃等邀約行為，都疑似為了滿足偷拍的私慾，「曾經我視為信任的朋友，我也尊重他的專業，但偷拍真的零容忍。」

北市某知名獨立咖啡店老闆被抓到偷拍客人、員工長達13年，將偽裝成刮鬍刀、喉糖盒的針孔攝影機，藏在店內公共廁所的馬桶上方偷拍。此外，女性員工在員工旅遊或出差、進修時，也被偷拍洗澡畫面。據員工表示，該老闆甚至會將影片分門別類整理，偷拍影片並以員工姓名來命名存檔。檢警介入調查送辦並向法院聲請羈押，士林地院裁定以8萬元交保並限制住居。

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而昨（9）日晚間該老闆的業界友人C小姐在社群平台發文表示，她於2021年初光顧該老闆的店面時認識，當時C剛進入咖啡產業，對咖啡的一切都感到好奇，因此時常過去聊聊天。而阡日咖啡同時也是該老闆的住處，平時他自稱都睡在沙發或榻榻米上，店內、住家的東西很多又很雜亂，實在難以發現廁所有不尋常的擺設。

C小姐指出，在疫情失業期間，該老闆曾提供給她打工機會賺錢，包含幫忙挑豆子等工作，也曾利用各種正當理由邀約她到咖啡廳，像是做梅酒、活動策劃、新品測試等等，也曾提供客座機會讓她辦一場自己的活動。

C小姐說，去咖啡廳時，有時候是單獨、有時候會帶朋友一起過去，「我個人認為沒有任何曖昧成分，但或許他嘗試往這個方向發展？」如今案件爆發，她驚覺可能是因為自己的女性朋友多，因此這些邀約根本都是有意圖的。

C小姐最後痛批，當年咖啡廳因疫情不能營業，就邀約自己到咖啡廳，背後目的其實是滿足私慾，想想就雞皮疙瘩、非常噁心，「曾經他是我信任的朋友，也時常會順路找他喝杯咖啡，我也喜歡他的貓、他營造的文青空間，尊重他的專業並信任此人，但偷拍真的零容忍！」

曾一同前往咖啡廳的友人也留言直呼「真的超噁…我們也有一起去過，現在回想起來真的細思極恐」、「看到我們的照片就好難過，明明是很開心的回憶，卻要被這樣染上污點 」。

此外，C小姐也向《CTWANT》透露，由於她現在人不在台灣生活，也有律師願意提供她幫助，因此她正考慮在海外把訴狀內容寫好，委託他人前往遞件報案。

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