新版macOS「Tahoe 26」淘汰機型曝光　電話、AI、遊戲一次到位

▲新一代macOS「Tahoe 26」。（圖／翻攝YouTube/Apple，下同）

記者葉國吏／綜合報導

Apple在WWDC 2025盛大推出新一代macOS「Tahoe 26」，帶來全新設計、跨裝置整合以及AI智慧功能，為Mac使用者提供嶄新體驗。這次更新採用Liquid Glass視覺語言，讓Dock、控制中心和工具列呈現半透明效果，選單列更改為全透明，並提供個人化設定選項。使用者可為資料夾及App圖示添加顏色或表情符號，界面變得清爽且更具風格。

本次更新最亮眼的功能，是「電話」App首次登上Mac，支援通話記錄、語音信箱、來電過濾及Hold Assist功能，進一步打通iPhone與Mac的接續互通。透過iPhone的「即時動態」功能，像Uber行程、比賽分數及航班通知等資訊可即時同步到Mac，並能直接點按開啟對應App操作。

Spotlight搜尋也迎來重大改造，整合本機、iPhone及第三方雲端資料，搜尋速度更快，並新增多項直接執行功能，例如寄信、寫筆記及播放Podcast等。全新搜尋還加入快速鍵及常用指令學習功能，讓操作更加流暢。

Tahoe 26同步強化AI應用，Apple Intelligence導入裝置端與私密雲端處理技術，新增即時翻譯功能，可在訊息、FaceTime或通話中使用。智慧捷徑功能則整合生成式模型，支援摘要製作、圖像風格轉換以及ChatGPT接軌，提升創意與效率。

遊戲玩家也迎來好消息，全新Apple Games App集中管理遊戲及好友互動，支援系統調整、好友邀請及低功耗模式。Metal 4引擎進一步優化效能，讓《Cyberpunk 2077》《刺客教條：暗影者》等高規格遊戲即將登陸Mac，帶來更精美畫質及流暢體驗。

此外，Safari、訊息、照片及輔助功能介面也同步升級，新增懸浮標籤、對話背景、快速分類及全系統放大鏡功能。macOS Tahoe 26目前已開放開發者測試，7月起啟動公測，秋季正式上線。Apple Intelligence功能預計年底支援繁體中文，需搭載M系列晶片的機型才可使用。

另外，根據Apple官方公布，以下機型可升級至macOS Tahoe 26

●配備Apple Silicon的MacBook Pro（2020年以後機型）

●MacBook Pro（16吋，2019）

●MacBook Pro（13吋，2020，配備四個Thunderbolt 3埠）

●配備 Apple Silicon的MacBook Air（2020年以後機型）

●iMac（2020年以後機型）

●Mac mini（2020年以後機型）

●Mac Studio（2022年以後機型）

●Mac Pro（2019年以後機型）