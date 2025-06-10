iPadOS 26重點一次看！蘋果AI助攻「通話即時翻譯」、檔案全面進化

記者蘇晟彥／綜合報導

在WWDC25上，iPadOS迎來是歷來最大規模的改版，正式以「 iPadOS 26」命名。除了導入「Liquid Glass」設計，呈現優美的全新介面設計，在保有 iPad 一貫簡潔體驗的同時，i引入全新強大且直覺的視窗系統。此外，檔案App全面進化，在蘋果AI助攻下，包含即時通話翻譯等各種便捷功能也將在秋季更新後一一登場。

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▼「預覽」app 於 iPad 登場，讓使用者能以 Apple Pencil 針對 PDF 和圖片進行瀏覽、編輯和標記，甚至快速繪圖。



iPadOS 26 迎來了史上最重大的更新之一，從視覺設計、多工處理到智慧應用都進行了徹底的重塑，旨在將 iPad 的多功能性與使用體驗推向全新高度。

．全新優美設計與介面

新系統的核心是名為「Liquid Glass」的全新半透明設計語言。它能巧妙地反射與折射周遭環境，讓使用者的內容成為視覺焦點，同時為控制選項、導覽操作、App 圖示和小工具注入了前所未有的活力與層次感。「鎖定畫面」和「控制中心」因此煥然一新，而重新設計的 App 圖示則呈現生動的深淺雙色調與優雅的透明風格，為使用者提供更豐富的個人化選項。

．徹底進化的多工體驗

iPadOS 26 推出強大且直覺的全新視窗系統，徹底改變了 iPad 的多工處理方式。使用者現在可以流暢地調整 App 視窗大小、將視窗任意拖放到螢幕上的指定位置，並同時開啟與操作更多視窗，同時保有 iPad 簡潔即時的操作手感。

為方便管理，全新的 Exposé 功能讓使用者能快速一覽所有已開啟的視窗陣列，輕鬆切換。此視窗系統與「幕前調度」完美結合，使用者不僅能將視窗群組以分類工作，更能透過外接顯示器，真正擴展出一個寬廣的數位工作區。此外，螢幕頂端新增了「選單列」，從頂部向下滑動或移動游標即可啟用，讓使用者能快速取用 App 內的所有指令與功能。

．Apple Intelligence 深度整合

個人智慧系統 Apple Intelligence 全面融入 iPadOS 26，帶來實用且兼顧隱私的強大 AI 功能。

即時翻譯 (Live Translation)：登陸「電話」、FaceTime 和「訊息」App，讓跨語言溝通再無障礙。在 FaceTime 通話中，系統能即時生成字幕；而在電話中，翻譯後的語音會與說話者聲音同步播放。

創作工具：「影像樂園 (Image Playground)」讓使用者能以油畫等多種風格創作圖像，甚至可以將描述或照片傳送給 ChatGPT 製作獨特圖片。全新的 Genmoji 則允許使用者從零開始創作，自由調整髮型、配件等細節，打造個人專屬的表情符號。

智慧捷徑：學生可以建立捷徑，自動比對課程的錄音逐字稿與自己的筆記，並標示出可能遺漏的重點，讓自動化流程變得空前強大。

． 專業級的 App 與檔案管理

「檔案」App 強化：提供可調整大小欄位的「列表」顯示方式，並支援可收合的檔案夾。使用者現在可以自訂檔案夾的顏色、圖示和表情符號，並可將任何檔案夾拖曳至 Dock方便快速取用。

「預覽」App 登陸 iPad：備受期待的「預覽」App 終於登場，成為使用者在 iPad 上快速瀏覽、編輯、標註 PDF 和圖片的專屬利器。使用者能以 Apple Pencil 輕鬆繪圖書寫，並利用「自動填寫」功能快速處理 PDF 表單。

▼「檔案」app 中，更新的「列表」顯示方式讓使用者能透過可調整大小的欄位與可收合的檔案夾，查看更多文件細節。



▼「電話」app 於 iPad 登場，具備近期更新功能如 Hold Assist 和「來電過濾」。



