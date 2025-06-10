從茶園走向世界舞台！中華大學榮獲第一屆亞太責任展演獎

▲中華大學榮獲2025「第一屆亞太責任展演獎的「永續社區發展獎」，成為全台唯一獲獎學校 。（圖／中華大學提供）

生活中心／綜合報導

中華大學以USR計畫《馥活茶花 智慧創生》榮獲2025年「第一屆亞太責任展演獎（Asia Pacific Responsible Event Awards）」之「永續社區發展獎（Sustainable Community Development Winner）」，成為全台唯一獲此國際殊榮的大學代表。中華大學團隊亦親赴印尼峇里島出席頒獎典禮，向國際展現台灣在地方創生與永續實踐的亮眼成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華大學觀光學院張馨文院長，代表校方前往印尼峇里島簡報說明計畫。（圖／中華大學提供）

計畫協同主持人暨觀光學院院長張馨文，代表校方出席說明計畫。她表示，本次獲獎的計畫《馥活茶花 智慧創生》自2020年啟動，藉由USR團隊攜手在地社區、茶花農及地方產業，共同推動自行車觀光振興、活絡社區。計畫深耕新竹市與縣交界地帶的茶花聚落文化，發展具永續性與創新力的在地轉型路徑；以「匯聚農業活化」、「文化保存」與「觀光推廣」三大主軸，成功翻轉茶花產業面臨的困境。

計畫主持人暨副校長解鴻年說明，近年來，當地茶農受到市場需求下降、觀光人潮減少、青年人口外流等因素，讓產業面臨傳承斷層的危機。USR團隊以多元創新策略帶動社區轉型，包括舉辦「茶花音樂會」，結合在地青年與樂團展演，活絡農村藝術氛圍；設計季節限定的「茶花餐桌」，將茶花元素與在地食材融入餐飲體驗，推動農產加值；更與地方廠商合作開發茶花茶與茶花威士忌，創造青年族群與文化旅遊客的消費動機。此外，計畫亦開發「AI線上茶花展廳」，透過沉浸式360度導覽與智慧解說，將茶花文化推向國際；並結合低碳的自行車旅遊設計「茶花小旅行」路線，串聯茶園、聚落與文化場域，提供深度觀光體驗。

▲「第一屆亞太責任展演獎」共集結來自6個不同國家共20所學校共同參與，場面熱絡。（圖／中華大學提供）

計畫全面呼應聯合國永續發展目標（SDGs），具體貢獻包括1、環境永續：鼓勵友善耕作、有機農法，並導入自行車旅遊模式，降低碳排放；2、社區韌性：協助高齡茶農技藝傳承、青年回流與地方經濟活化；3、治理參與：透過社區會議促進決策透明與資源共享，實踐倫理治理；4、創新旅遊：結合AI科技與永續觀光，打造可複製的鄉村旅遊典範5、教育實踐：將計畫融入教學，跨系所學生參與田野、設計與行銷，並提供社區數位行銷與永續農法培訓，提升整體能力。

「第一屆亞太責任展演獎」由亞太會展協會（APIEM）主辦，旨在表揚亞太地區於永續發展、責任旅遊與地方創生領域具有卓越表現的實踐計畫。本屆盛會共匯聚來自印尼、菲律賓、馬來西亞、韓國、臺灣與泰國等國家共計20所學校與機構參與角逐。中華大學未來將持續推動大學社會責任（USR）及EMI雙語教學計畫，深化與在地的連結，同時拓展國際視野，展現大學在永續行動上的實質影響力。