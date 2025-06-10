國際美人「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

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鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒《一個人去戰爭國家！》（圖／翻攝YouTube／鍾明軒，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

知名YouTuber鍾明軒近期獨自前往俄羅斯旅遊，並拍攝成影片《一個人去戰爭國家！》。影片中他不僅遭遇語言隔閡，更因導航失準在莫斯科街頭迷路，還碰上計程車司機抬價，甚至疑似遭遇觀光詐騙。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶大酸「做人要用頭腦」，似對鍾明軒的旅遊決定表達不滿。

鍾明軒在影片中透露，他以電子觀光簽證（eVisa）入境俄羅斯，簽證申請過程耗時5天才獲核准。他推測，俄方可能藉此吸引外國遊客來挹注外匯收入。然而，鍾明軒坦言，這趟旅程從一開始便困難重重，尤其俄羅斯因國際制裁導致外國信用卡無法使用，逼得他只能依賴現金支付。

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▲▼鍾明軒。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

此外，鍾明軒也分享了在莫斯科因導航系統失準而迷路的窘境。他原計劃造訪俄羅斯本土快餐品牌「山寨版麥當勞」，卻在尋路過程中耗費近兩小時，最終靠一名熱心的當地人指引，才成功抵達目的地。這段經歷讓他對當地的基礎設施感到無奈。

最讓鍾明軒心驚的事件則發生在搭乘計程車時。他原本透過當地叫車App預約車輛，但連續三次因司機找不到他而取消訂單，迫使他直接攔下一輛計程車。不料，司機對短短10分鐘的車程開價1000盧布（約新台幣380元），遠高於合理車資。鍾明軒試圖以500盧布（約新台幣190元）議價，但司機態度強硬，還冷笑回應他「報警也沒用」。鍾明軒冷靜後查詢行情，確認合理車資為600盧布（約新台幣230元），再次與司機協商，對方最終勉強接受並將他趕下車。

影片曝光後，引發網友熱烈討論。許多人提醒鍾明軒，外交部早已針對俄羅斯旅遊風險提出警告，認為在當前局勢下不適合前往。針對鍾明軒的旅遊經歷，電商名人「486先生」陳延昶也在臉書發文表示，「做人要用頭腦」，直接點出鍾明軒的旅遊決策可能過於衝動，語氣中似乎透露擔憂與不滿。

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