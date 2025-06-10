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美中重啟談判！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2美元

▲美股。（圖／路透社）

▲美股。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普週一強調與中國關係「良好」，並稱收到正面消息；投資人密切關注美中談判與靜待關鍵通膨數據，美股主要指數收盤大多走高，台積電ADR上漲近2美元。

道瓊工業指數下跌1.11點，跌幅0％，收42,761.76點。
那斯達克指數上漲61.28點，漲幅0.31％，收19,591.24點。
標準普爾500指數上漲5.52點，漲幅0.09％，收6,005.88點。
費城半導體指數上漲98.61點，漲幅1.96％，收5,136.66點。

白宮記者會上，川普表示，「我們與中國的關係很好，中國並不容易應付。我收到的都是好消息。」美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則稱雙方會談「富有成果」，財政部長貝森特（Scott Bessent）也表示對話「良好」。

據悉，美中談判正進入第2天，雙方尋求緩解圍繞技術出口與稀土供應的緊張情勢。中國5月出口數據則因美國關稅影響創3個月新低。

投資人關注的5月CPI即將公布，市場預估年增率將從2.3％升至2.5％，主因包括電價與關稅推升物價。此通膨數據將成為評估川普貿易政策對經濟影響的關鍵指標。

個股方面，蘋果（AAPL-US）下跌1.21％，收201.45美元。儘管WWDC開發者大會發表了iOS 26、watchOS更新及「Apple Intelligence」AI功能，但未見重大突破，引發市場失望。

其他科技股方面，輝達（NVIDIA）上漲0.91美元，漲幅0.64％，收142.63美元；特斯拉（Tesla）勁揚13.44美元，漲幅4.55％，收308.58美元；台積電ADR（TSMC ADR）上漲1.79美元，漲幅0.87％，收206.97美元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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