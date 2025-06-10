東京公寓租金突暴漲2.6倍　中國房東辯「香港行情」很正常

記者張方瑀／綜合報導

日本東京一棟超過40年的老舊公寓，近期傳出房租突然暴漲超過2.6倍，引發居民群起抗議。更離譜的是，公寓新任屋主為一名中國籍人士，不但未與住戶協商就下達漲租通知，還將部分房間暗地轉為無照民宿經營。當地媒體直擊當事人後，對方竟回應「在香港這很正常」，但面對住戶怒火，最終被迫撤回漲租計畫。

根據dmenu報導，這棟7層樓、約20戶的公寓位於東京都板橋區，今年1月住戶突然在信箱中收到通知，稱因物價與公共費用上漲，將調整租金。

一名住了30年的住戶無奈表示，他原本每月只需支付7萬2500日圓（約台幣1.5萬元），竟一口氣被調漲至19萬日圓（約台幣3.9萬元），等於暴漲超過260%。

▲東京一棟築超過40年的老舊公寓，近期傳出房租突然暴漲超過2.6倍。（示意圖，與本文無關／達志影像／美聯社）



住戶指出，屋主事先未進行任何溝通，甚至在未登記的情況下擅自將房間改為觀光客短期出租的民宿，門口頻繁出現拖著大行李的陌生面孔。

經查，在民宿網站上，這棟公寓的一間房間以每晚約2萬5000日圓出租。然而經記者向板橋區公所查證，該處從未收到相關民宿申請，顯然屬非法經營。

更糟的是，公寓電梯在5月中旬起被強制停用，高齡住戶只能硬爬七層樓，有一名70多歲的阿嬤走到氣喘吁吁，忍不住喊「膝蓋快裂開了」。雖然住戶每月仍照繳管理費，但垃圾處理與清掃工作全由住戶自理，有人形容「繳的是錢，做的是義工」。

住戶表示，在屋主更換前，整棟公寓有20戶，如今已有5戶搬離，還有4戶預計下個月退租。面對住戶接連退租抗議，《富士電視台》追查到登記屋主公司的一名中國代表，對方坦言自己只是「借名義登記」，真正掌權的是另一位在中國的代表人。

記者終於聯繫到這位中國籍屋主，他辯稱，「我並未長期居留日本，在香港等地從事房地產投資。在那些地方，房租漲2.5倍是很正常的。這是為了讓公寓更漂亮，為住戶提供更好的居住環境。」

不過看見日本媒體強烈關注後，他態度急轉直下，表示願意撤回調漲計畫，「我們不會經營民宿，會嚴格調查並完全停止。如果有機會向住戶致歉，請代我轉達『非常抱歉』。」