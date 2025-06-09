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川普擬再派「500名海軍陸戰隊」支援！　國民兵實彈部署洛杉磯

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）為了平息洛杉磯因聯邦移民突襲行動引發的大規模示威，不惜動用總統權限，強制調派2000名加州國民兵（National Guard）進駐當地，甚至準備動員500名現役海軍陸戰隊支援，引發地方政府強烈反彈。

根據CNN報導，川普已動員國民兵進駐洛杉磯，並聲稱若情勢升級為嚴重暴動，將以「法律與秩序」（law and order）為原則，進一步動用武力。但當被問及具體交戰守則（Rules of Engagement）時，他僅以「走著瞧」回應，未正面說明。

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲▼國民兵配備M4步槍，並已裝填彈匣，顯示已有開火準備。（圖／路透）

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

CNN記者在市區目擊，國民兵配備M4步槍，並已裝填彈匣，顯示已有開火準備。該台資深情報分析師米勒（John Miller）指出，軍方可能根據對方行動做出回應，例如民眾丟擲物品時，可使用催淚瓦斯或橡膠子彈，若遭開火則可回擊。

與此同時，美國北方司令部（NORTHCOM）證實，來自加州二十九棕櫚市（Twentynine Palms）基地的約500名現役海軍陸戰隊員已進入「準備部署」狀態，一旦情勢進一步惡化，將直接投入洛杉磯維安行動。

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透）

對於川普繞過州府直接出兵，加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群媒體上發文痛批，「部署2000名士兵的行為是蓄意挑釁，只會讓緊張局勢進一步升高。」

他強調，洛杉磯當局可隨時調度執法人力，並與市政府、郡政府保持密切協調，目前沒有任何未被滿足的需求，「國民兵這段時間在洛杉磯的災後重建中表現傑出，但這次的任務方向完全錯誤，只會侵蝕公眾信任。」

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲▼洛杉磯警察局（LAPD）維持秩序並逮捕示威者。（圖／路透）

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）則表示，國民兵的任務應限於保護市中心與西洛杉磯的聯邦大樓，不應出現在抗議現場街頭。她補充指出，洛杉磯警察局（LAPD）目前正與國民兵密切協調，盡量避免過度武力升高衝突。

這也是自1965年以來，美國總統首次未經州府同意出動國民兵；前一次是在林登・詹森（Lyndon B. Johnson）總統任內，為保護民權遊行隊伍。如今川普強勢部署，恐將美國內部矛盾進一步推向臨界點。

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