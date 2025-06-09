川普呼籲「動用軍隊」鎮暴　洛杉磯警察局長：事情已經失控

▲川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯因掃蕩移民行掀起的示威邁入第3天，抗議人士與執法人員持續發生暴力衝突。對此，總統川普呼籲洛杉磯警察局（LAPD）局長麥唐納（Jim McDonnell）動用軍隊，麥唐納也坦言事態失控。

川普在自家社群媒體Truth Social發文，呼籲LAPD局長麥唐納動用軍隊，應對暴動局勢，「備受敬重的LAPD局長麥唐納剛剛表示，示威者將變得越來越激進，他將必須重新評估情勢，因為這涉及到調派軍隊。他應該現在就這麼做！！！別讓這些暴徒逍遙法外。讓美國再次偉大！！！」

過了一陣子，川普又發布另一則貼文，直呼「洛杉磯看起來真的很糟糕」，並且使用大寫字母寫道，「調派軍隊！！！現在就逮捕那些戴口罩的人！」稍早，他曾稱將禁止在抗議活動中戴口罩。

▲示威民眾與執法人員發生暴力衝突，甚至燒毀Waymo自動駕駛車。（圖／路透）



8日晚間的記者會上，麥唐納被問及是否需要國民警衛隊時說「看看今晚，你知道的，事情已經失控了。在我能夠回答這個問題前，我必須更了解他們的能力是什麼，他們的角色是什麼，才能做出這種決定。」但「看看今晚的暴力，我想我們要重新評估了」，直言執法人員感到不堪重負。

CNN引述LAPD消息，截至8日晚間，已有10名示威者在與警察衝突期間被捕。由於警察確實遭到攻擊，他們正在逮捕更多嫌疑人。

▲截至8日晚間至少10人被捕。（圖／路透）



這場抗議行動源自川普政府強硬移民政策及部署國民兵。加州州長紐森（Gavin Newsom）的辦公室表示，目前約有300名國民警衛隊成員正在洛杉磯執行任務，他正式要求川普政府撤銷「非法部署」，預告將針對川普政府不顧州政府反對出兵的行為提起訴訟。

洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓 加州擬提告

