蘋果公布最新下架報告！2024年近萬款越南App被移除　大多涉詐騙

▲蘋果公布最新App Store透明度報告。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

蘋果公司近日公布最新2024年App Store透明度報告，顯示過去一年裡，App Store總共移除了超過8萬2000個違反平台政策或應各國政府要求而下架的App，當中中國以1萬2900款居首，其次是美國1萬1400款，越南則有超過9600 款App遭下架，全球排名第三，主要原因就是「詐騙」。

根據蘋果公布的報告，越南去年從App Store下架的App數量達到9664款，這是自蘋果3年前開始發布透明度數據報告以來最高紀錄，遠高於2022年的8462和、2023年的5065款，與其他市場呈現下降趨勢形成對比。

越南被下架的App中大多是涉及違反了蘋果開發者許可協議，尤其是跟使用者體驗和詐欺相關的行為，最常見的原因包含偽造評分評論、侵犯智慧財產權、非法分發蘋果軟體、具有暴力或色情內容、不當使用蘋果工具和服務、未達到品質標準，或違反現行法律，尤其是和使用者隱私、資料保護法有關的App。

以類別來區分，在越南被下架最多的App為工具類2615 款、遊戲類2388 款和娛樂類1,318 款，當中因「設計」問題被移除的情況有減少，但因「詐欺」被下架的數量卻大幅上升，達到8747款，越南也因此成為全球因詐欺被下架App最多的國家，超過中國（7003款）、巴基斯坦（4270款）。

蘋果並未說明下架量大幅上升的原因，不過專家分析認為，這個數據反映出了越南近年來App市場開發的快速成長，伴隨著品質控管不足，出現了不少低品質產品，「App下架數高的市場通常擁有龐大的軟體產業，如美國、中國與印度。這類清查行動有助於促使開發者更加重視產品品質。」