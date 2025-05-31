逆風展翅不言棄　葉澤山表揚12位台南總統教育獎得主

▲台南市副市長葉澤山於新南國小頒獎表揚12位2025總統教育獎得主，讚揚學生在困境中堅毅向前，是全市學子的榜樣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

逆境中閃耀，台南囡仔不屈不撓的生命力感動人心。台南市政府31日在新南國小舉行「2025總統教育獎」市級頒獎典禮，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，親自表揚12位展現堅韌精神與奮發故事的學生，讚揚他們在困境中堅持夢想，是全市學子的典範與驕傲。

頒獎典禮特別安排獲獎學生、南新國中蕭孟薪同學演出震撼太鼓，一聲聲鏗鏘節奏彷彿訴說著生命的不屈與堅毅，博得全場熱烈掌聲。

葉澤山致詞時表示，這些得獎孩子有的來自清寒或單親家庭，有的長年與病痛為伍，卻從未向命運低頭，憑著樂觀態度與堅定意志一路走來，是勇氣與希望的最佳詮釋。他期勉孩子們未來持續發光發熱，在人生舞台上自信綻放光芒。

教育局長鄭新輝補充指出，這些孩子的故事，是教育的縮影與意義的體現——不放棄、不退縮，在黑暗中照亮自己，也點亮他人。每一段生命歷程都是值得被看見的價值，他們的存在提醒我們：教育，不只是成績，更是陪伴孩子穿越風雨的力量。

教育局指出，今年市級總統教育獎共有12位學生獲獎，其中8人獲選特優，推薦參加教育部複審，最終由歸仁國小潘聖捷同學獲選全國總統教育獎。其餘7人獲頒奮發向上獎，包括五甲國小何佑賢、崇和國小陳星諺、歸南國小王姿敏、南新國中蕭孟薪、東原國中蔡宥柔、永康國中杜彥宏及成功國中王若彤。

另有4位學生獲得市級優等表揚，分別為和順國小蘇柏暟、東山國中林如玉、文賢國中邱逸文與上海台商子女學校劉聿翔。

這些獲獎孩子，每一位都是從生命縫隙中鑿出陽光的勇者。陳星諺與腦瘤共處，卻以畫筆為病童募款回饋社會；何佑賢走出情緒困擾，以運動與關懷融入校園；王姿敏抗癌後奪舞龍冠軍，同時細心照料自閉症姊姊；蕭孟薪雖有聽力障礙，卻完成超過300場太鼓演出；杜彥宏歷經嚴重燒燙傷後堅持復健、助人無私；王若彤僅靠單肺運作，從零基礎成為國樂團團長；蔡宥柔自小分擔家計、照顧弟弟，學業與競賽皆表現出色，以陽光笑容鼓舞身邊人。

這些孩子，用行動證明：「困境不是終點，而是飛翔的起點。」他們的故事，也為台南這座教育之城寫下最動人的註解。