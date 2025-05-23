雙手撐起希望人生　歸仁國小潘聖捷榮獲2025總統教育獎

▲潘聖捷靠雙手撐起身體、笑容陽光，榮獲總統教育獎，展現無限生命力。（記者林東良翻攝，下同）

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記者林東良／台南報導

「沒有走路的雙腳，卻有走出未來的勇氣。」來自台南歸仁國小的潘聖捷，憑藉雙手支撐身體，在逆境中奮力向前，榮獲「2025總統教育獎」，是台南市8位初審特優生中唯一進入全國複審並脫穎而出的學生，以堅韌生命力感動評審，也為台南市爭光。

市長黃偉哲表示，總統教育獎表揚的是那些面對困境仍不屈不撓、堅持夢想的孩子。聖捷以陽光笑容與不向命運低頭的姿態，證明「教育的價值，不只在知識的傳授，更在生命韌性的培育」。他的故事，不僅溫暖人心，也喚起社會對不同孩子潛能的重視。

教育局長鄭新輝說，今年台南推薦8位學生參加總統教育獎，潘聖捷在眾多競爭者中勇奪大獎，實屬難能可貴；其他同學也展現出堅強意志與生命張力，同樣值得肯定。

教育局補充，聖捷出生時雙腿沾黏，即使經歷手術仍無法行走，卻從未向命運低頭。他靠雙手一階階爬樓、搬運物品，甚至在四年級時主動參加運動會大隊接力，用行動激勵師生。他以舞蹈展現對生命的熱愛，用笑容建立人際情誼，在不完美的身體中綻放無限可能。

市府將於5月31日舉辦頒獎典禮，表揚在困境中努力綻放光芒的學子。教育局期盼這些孩子的故事，能鼓舞更多人，也讓整個社會看見：逆境不是終點，而是重新出發的起點。