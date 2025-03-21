喝水喝到死！病患「遵照術後指示」竟送命　愛爾蘭醫院賠百萬

▲愛爾蘭一名男子，聽從醫院員工指示喝水，卻水中毒身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭發生一起不幸案件，59歲的尚恩（Sean O’Donnell）在醫院開刀，術後遵照醫院員工的指示「大量飲水」，未料當天晚上就不治身亡，死因是「水中毒」。

《鏡報》報導，這起事件5年前發生在該國首都都柏林（Dublin）的聖文森醫院（St Vincent’s University Hospital），根據法院最新裁定結果，醫院在進行常規性治療之後，卻向患者提供了不正確的建議，應該向家屬賠償3.5萬歐元（約新台幣125萬元）的精神撫慰金。

2020年1月20日，尚恩前往醫院接受治療，在此過程中接受了局部麻醉，術後沒有任何併發症，不過他被建議大量飲水，當晚7時不治身亡。隨後，其伴侶蓋兒（Gail McGuinness）與家屬對醫院提告。

根據原告律師說法，尚恩被建議、鼓勵、允許的飲水量，已經達到「大到危險」的程度，進而導致他腦部腫脹、癲癇發作，還出現低血鈉症，最終心臟驟停。他們還指控，醫院在術後未妥善照顧患者，在尚恩病情不斷惡化之際，也沒有提供足夠的治療。

最終，醫院承認未盡到照顧義務，但目前已與家屬和解。