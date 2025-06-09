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社會 社會焦點 保障人權

「喵喵高檔廁所」疑被貓抓壞釀火災　房東求償三方81萬敗訴

▲▼宜蘭綠舞擼らら Sweets貓咪甜點店，貓咪示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台中一名潘男飼養2貓，疑似貓咪抓壞自動貓砂盆釀火災，房東求償敗訴。（示意圖，與本案無關／記者蔡玟君攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名阮姓房東將房子租給一名潘男，潘在屋內飼養2隻貓咪，卻因要價8千元的「高檔廁所」、智能貓砂盆的電線起火，釀房屋毀損，房東依鑑定報告認為，是潘男貓咪抓壞電線導致火災，向潘男、進口商以及電商平台求償81萬元，結果均遭駁回敗訴。

阮姓房東主張，該房屋是於2023年2月承租給潘男，同年5月房屋發生火災，依消防局鑒定書認定「無法排除電器設備、智能全自動貓砂盆電源線，電氣因素（短路）引燃火災之可能性」。房東依報告認為，起火原因為貓砂盆上頭電線絕緣披覆，遭貓爪破壞，產生斷路電弧高溫引燃附近可燃物，造成火災。

房東也認為，貓砂盆是潘男在網路上購買的產品，電商平台與進口商應負連帶責任。因依照現今科技水準，已有防止貓抓咬電線之保護裝置，該貓砂盆設計不符合科技水準，電商與進口商應可預見貓接觸電線，有可能因高溫釀火災；租客潘男，可預見貓的習性，有抓咬電線釀火災可能，應該採取防免措施，也並未有管束。房東請求，潘男給付81萬6千餘元，任一方給付即可。

潘男反駁，消防局鑑定書僅是以「無法排除」貓砂盆電線短路致災，為積極鑑定火災發生確定原因，難以認定就是貓砂盆所導致火災，況且該貓砂盆電線上沒有貓抓痕，無法認定是貓抓斷電線所致，主張於本件火災中並無過失。

潘男主張，該貓砂盆依據商品檢驗法完成檢驗，對於商品有相當信賴為常情，事發當天也是因為工作才不在家，出門前有查看設備運轉無異常，請求駁回房東聲請。

電商平台認為，房東並非消保法規定「可合理預見之第三人」，亦未舉證貓砂盆有任何瑕疵，該貓砂盆有經主管機關檢驗合格，已符合專業水準或時下科技。

進口商認為，消防局鑑定書也記載，無從排除有其他因素導致電線損傷，無證據可證明火災發生與貓砂盆有關，先前也未曾聽聞有「貓抓壞電線造成短路起火」。

▲▼台中地院,司法大廈,台中,地檢署。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地院駁回房東求償聲請。（圖／記者許權毅攝）

台中地院審酌，依消防局鑑定書所調查，本案起火原因確實為電器短路所致。然而，原告房東並未舉證實際說明，地院難以以推測鑑定書之說法，認定房東所述屬實。

地院表示，潘男於不在家期間使用貓砂盆，是為了維持整潔、避免氣味溢散，與一般飼主使用習慣相同，為合理使用，房東未能提出潘男有不當使用情事，難認定本案潘男有重大過失，頂多輕微過失。

地院衡量，電商平台與進口商部分，該案貓砂盆均有合規認證，已經具有符合期待之安全性。全案判處阮姓房東聲請均駁回，可上訴。

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