台灣虎航開航濟州島、石垣島　單程機票500元限時開搶

▲台灣虎航將自6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，台灣虎航今宣布，將自6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。為慶祝3條航線開復航，即日起至6月10日推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅500元起；6月11日上午10時至6月12日推出桃園-石垣島單程未稅1,599元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，高雄-濟州島航線預計6月30日開航，開航初期每周營運4班；台中-濟州島航線預計7月1日復航，復航初期每周營運2班；桃園-石垣島航線預計7月17日開航，開航初期每周營運2班。屆時台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個。

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台灣虎航指出，為慶祝3條航線開復航，即日起至6月10日推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅500元起；6月11日上午10時至6月12日推出桃園-石垣島單程未稅1,599元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名；而濟州島則是韓國最大的島嶼，也是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名。

另外，國泰航空也說，6月5日已開通往來香港與羅馬的直航服務，每周3班運作，並採用空中巴士A350-900客機營運，為今年開通的第4個新航點，並朝全球設有100個客運航點的目標邁進。集團的低成本航空公司香港快運今年也開通前往仙台、芽莊、石垣、小松、常州和義烏的航班服務。