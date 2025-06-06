陸「升學加工廠」高考專車出發！　老司機馬師傅領軍「象徵馬到成功」

記者魏有德／綜合報導

大陸2025年全國高考（高中升大學考試）明（7）日正式登場，部分位於鄉鎮的學校紛紛將學子們集中送往城市裡的考場，家長們沿街歡送也成為每年考前的「名場面」。其中，被稱為「升學加工廠」的安徽六安毛坦廠中學昨（5）日陸續開出多輛專車，在路邊家長及商戶的加油聲中，朝六安市考場出發，做考前最後衝刺。

▲安徽毛坦廠中學家長夾道送考。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，送考車隊的頭車司機是經過精心挑選的，姓馬，生肖屬馬，寓意「馬到成功」，已連續十幾年參與送考。5日，毛坦廠中學門口再現送考名場面，車牌號為「91666」的大巴由馬師傅駕駛，作為頭車率先從校門口駛出。

馬師傅透露，已將毛坦廠中學的考生送到目的地，接下來幾天也會全程陪考，「總而言之一句話，孩子們考好，是我們最大的心願。」

據了解，毛坦廠中學和河北衡水中學南北齊名，升學班學費高的嚇人，各自在大陸高考賽場上闖出不同特色。其中，高強度學習的「衡水模式」年年創出佳績，每年都有破百人錄取清華北大。

毛坦廠中學則是以「復讀生」聞名，不少高考失利的學生，在家長的殷殷期盼下進入該校，在嚴格的學習環境下，拼的不是北清交等知名院校的錄取率，而是突破本科線的合格率。

數據顯示，毛坦廠中學在2024年高考本科上線人數連11年突破萬人，多個班級實現100%的本科達標率，600分以上的有近300人，雖只有三名考生考上清華北大等名校，不能和衡水相比，然而，毛坦廠中學的學生主要以成績較差的復讀生為主，能拿下如此成績，成為家長們心目中的「定心丸」。