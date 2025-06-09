首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

▲熱帶擾動最快周二將增強為熱帶低壓。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

生活中心／台北報導

位於南海的熱帶擾動持續整合中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，若發展順利，最快明天將增強為熱帶低壓，周四有機會成為今年首颱「蝴蝶」，屆時全台天氣將轉不穩定，其中台中至屏東、宜花東迎風面降雨機率較高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動92W大低壓環流主中心已轉移至菲律賓以西的南海海域，在西南季風支援下持續整合中，若發展順利，最快周二將進一步增強為熱帶低壓，周四有機會成為今年首颱「蝴蝶」。

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貼文分析，目前太平洋高氣壓勢力強盛，92W初期將朝中國廣東至海南島一帶前進，周四起隨著高壓東退減弱，92W進入中國華南後，再轉向東北，整體來說直接侵襲台灣的機率低。

至於菲律賓東方的殘留雲系預計周四起接近台灣，粉專指出，配合92W外圍水氣靠近，周四至周六全台天氣將轉不穩定，其中「台中到屏東、宜花東」迎風面降雨機率較高，請多加留意。

中央氣象署指出，周四因低氣壓較接近台灣附近，東半部地區及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署也提醒，低氣壓發展、路徑及強度仍有相當大的不確定性，部分模式顯示南海低壓擾動發展較為明顯，亦可能南海和菲東同時有兩個熱帶擾動發展，路徑存在很大不確定性，不同路徑對台灣影響程度有相當大之差異，並需視低壓擾動後續發展程度而定，請留意氣象署最新的預報資訊。