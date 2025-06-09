午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

▲本周後期注意熱帶系統動態。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

午後注意雷陣雨！中央氣象署預報員劉沛滕表示，位於南海的低壓雲系，周三、周四之後有發展為熱帶性低氣壓或颱風的機率，目前預報往廣東海面移動，還要再觀察。

▼南海低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天天氣型態以午後雷陣雨為主，範圍包括西半部、東半部山區，其中中南部、北部山區有局部大雨機率。

劉沛滕說，周二、周三東南風帶些水氣，東半部、恆春半島有不定時局部降雨，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周四低壓帶水氣稍往北抬，東半部、南部降雨機率增加，午後北部、中部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕表示，目前菲律賓東方海面和南海各有低壓雲系，預估菲東海面低壓周四後會慢慢減弱；而南海低壓範圍很大，整合速度偏慢，周三、周四之後有發展為熱帶性低氣壓或颱風的機率，不確定性較大，也不一定整合得出來，假設有發展，目前預報往廣東海面移動，還要再觀察。

劉沛滕提到，周五到周日的水氣多寡，和南海低壓的發展有關，有不確定性；目前預報偏南風為主，中南部、台東有不定時降雨機率，得持續觀察。