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颱風可能生成　最新預測路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「蝴蝶」可能生成！氣象專家賈新興表示，今天至周五南海至菲律賓東方外海，環境有利颱風生成；綜合各模式預報顯示，周二呂宋島西方外海熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估朝海南島、中國廣西的方向前進機率較高，歐美模式、各AI模式漸趨一致。

▼最新各AI模式預測熱帶系統動向。（圖／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YouTube）

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賈新興說，周二鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地山區、花東有局部短暫陣雨；周三午後，竹苗以南山區、花東有零星短暫雨；周四花東沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

賈新興指出，周五至周日受西南水氣移入影響，嘉義以南於深夜至隔天早上易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；下周一清晨，台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；下周二午後，各地山區、宜蘭有零星短暫陣雨。

賈新興提到，綜合各模式研判，觀察今至周五南海至菲律賓東方外海，環境有利颱風生成；綜合各模式預報顯示，周二於呂宋島西方外海，熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估其朝海南島、中國廣西的方向前進機率較高，持續觀察其後續發展及移動趨勢。

（圖／翻攝賈新興YouTube）

▲▼最新歐美模式預測熱帶系統動向。（圖／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YouTube）

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