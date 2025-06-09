南海熱帶擾動發展機率高　周四起外圍雲系影響台灣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天各地多雲到晴，高溫上看36度，留意午後雷陣雨。目前南海的低壓系統發展條件佳，可能逐漸發展成熱帶性低氣壓，預計往海南島方向移動，對台灣天氣沒有直接影響，但周四起外圍雲系仍可能影響台灣，屆時水氣增多，每天降雨熱區都有變化，至於是否成為首颱「蝴蝶」要再觀察。

中央氣象署預報員葉致均表示，周三前各地仍以夏季天氣型態，各地多雲到晴，迎風面跟午後有短暫雷陣雨。周四起受南海雲系影響，天氣轉為不穩定。周六隨著熱帶系統往海南島前進，台灣轉為南風至西南風，迎風面留意局部不定時短暫降雨。

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葉致均指出，目前台灣位於太平洋高壓邊緣，環境偏南風為主，今天各地多雲到晴，午後大台北、中南部近山區及各地山區有短暫雷陣雨。

他表示，目前南海到菲律賓東方海面有熱帶雲系發展情形，南邊海溫條件佳，但菲律賓東方海面的低壓系統垂直風切條件不太好，發展有限，可能為普通低壓；至於南海的低壓系統垂直風切較好，有進一步發展趨勢，可能逐漸發展成熱帶性低氣壓，是否成為颱風要再觀察。

他也說，未來一周太平洋高壓勢力偏強，南海的熱帶系統可能沿著邊緣往海南島移動，對台灣天氣沒有直接影響，但周四起外圍雲系仍可能影響台灣。

未來一周天氣趨勢，葉致均表示，今天各地多雲到晴，午後大台北、中南部近山區及各山區有短暫雷陣雨，明、後天轉為東南風，東半部及恆春半島降雨明顯，午後山區及南部有短暫雷陣雨。

他指出，周四起熱帶系統外圍雲系影響，每天降雨熱區都有變化，周四以花東地區降雨為主，其他地區為午後雷陣雨。周五中南部及花東地區降雨明顯，其他地區為午後雷陣雨。周六則為中南部地區降雨，其他地區為午後雷陣雨，外島的澎湖降雨也較明顯，金馬地區則為多雲到晴局部短暫降雨。

溫度方面，葉致均表示，今天各地高溫30至34度，明後天東南風沉降，高溫明顯，北部地區及中南部近山區有36度以上機率，未來一周東半部約32至33度，西半部34至35度，感受較為悶熱。

另外，他也提醒，明、後天北海岸、恆春半島及馬祖要留意強風，周四起南部及東半部沿海要留意長浪。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）