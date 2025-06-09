防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，東側擾動發展機率低，南海擾動發展緩慢；美國模式周四8時亦有類似模擬（上圖右），但南海擾動發展快速。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分鄰近平地；周二、周三東半部水氣逐漸增多，局部陣雨機率亦逐日提高。

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吳德榮指出，周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢；周日至下周三各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但東側擾動發展機率低；南海的擾動，歐洲模擬發展緩慢，美國（GFS）模擬則發展快速，其未來動向大致偏北進行，對台灣的間接威脅，視其外圍西南風所帶來的水氣而定。

吳德榮強調，由於各國模式不可避免的都有誤差，且還會再調整，若做為推斷何時成颱？會增強至什麼颱風？會發布何種警報的依據，其實已屬「過度詮釋」，超過科技極限，徒增民眾困擾而已，並非明智之舉。