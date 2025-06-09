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頭獎衝10億「威力彩1招穩中」為何沒人試？網破盲點：買1張就夠了

▲威力彩,彩券,飛來發彩券行。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩今（9日）頭獎上看10億元。（示意圖／記者陳依旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

連槓29期的威力彩，今（9日）頭獎上看10億元！有網友好奇發文，為何沒有人集資「一起把頭獎中下來？」文章引發討論，網友直言全包牌要花22億多元，就算頭獎超過22億，還要確保「一注獨得」與扣20％稅金，更突破盲點反虧「真會中，買一張就夠了，那麼累幹嘛？」

有網友在臉書社團發起討論，威力彩每次只要頭獎非常高的時候，「為什麼都沒有人想要集資一起把頭獎中下來，一來不是確定能中獎，二來不是也能驗證台彩頭獎的真實性嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛搖頭曝原因，「全包成本22億，而且還要扣稅，10幾億是虧本生意喔」、「虧本的生意沒人做，而且只要不是一注獨得，賠到脫褲子」、「你全包就一定會中也不需要再驗證真實性了，主要是會虧本而且如果不是一注獨得更慘」。

事實上，過去威力彩頭獎累積到25億元時，有網友直呼「那如果包牌從1到 49 號全部串連的話，大概要多少錢？」假設全餐低於25億元的話，「不就是穩賺的嗎？怎麼沒人這樣做？」

若以「排列」計算威力彩全餐金額，每注100元，包第一區（1-38個號碼）需要2.76億元，再包第二區（8個號碼），包牌金額多達22億854萬4800元。此外，若真的幸運中25億，需扣20%稅金部分，實際可領取的獎金為20億，可見想賭這一把「必中法」，仍舊不划算。

不僅如此，光是印製這麼多張彩券，也要找到願意配合的店家才行，因此網友也一針見血回應，「真會中，買一張就夠了，那麼累幹嘛？」「不過有錢人不會幹這種蠢事的，只有魯蛇才在那邊想」。

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