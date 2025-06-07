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威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

威力彩頭獎上看10億　命理師點名「4生肖」財神附身

▲示意圖，與本文無關（圖／CTWANT資料照）

文／CTWANT

威力彩頭獎連摃28期，累積獎金預估上看10億元，估計會吸引一波民眾的搶購熱潮。清水孟國際塔羅小孟老師也發文點名，指稱雞、虎、龍、羊四個生肖的人，近期財運十分旺盛，可以在購買威力彩前搭配一些開運儀式，讓自己成為幸運的那一人。

清水孟國際塔羅小孟老師在FB粉絲專頁發文，針對雞、虎、龍、羊四個生肖的人做出以下建議：

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第4名屬雞

屬雞財富能量旺盛，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，說不定會有好事發生。

第3名屬虎

屬虎的財運飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張1000元和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

第2名屬龍

屬龍可以適合藉由家人來幫忙下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

第1名屬羊

屬羊下注前可以喝完代表太陽的「黃色飲料」再下注，如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，藉由太陽能量能吸收大量財氣入庫，帶旺財運。

除此之外，小孟老師也提到，財神方位於北方，最佳下注的時段是中午11點至13點、下午3點至7點。

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