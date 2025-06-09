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不是美國！俄頭號敵人「換成歐洲這大國」　可能原因曝光

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國總統川普多次宣稱，他與俄羅斯總統普丁私下交情不錯。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯最新民調顯示，大多數俄羅斯人13年來「首度」不把美國視為「頭號敵人」，反而改由德國名列最大敵對國家。外媒紛紛指出，這可能與柏林當局近期的政策轉變有關。

俄羅斯獨立民調機構、社會學研究NGO「列瓦達中心」（Levada Center）5日公布民調顯示，民眾眼中對俄羅斯最具敵意的前3大國家，依序為德國（55%）、英國（49%）、烏克蘭（43%）。

俄羅斯民眾認為美國對俄最具敵意的比例，從去年的76%驟降至今年的40%，不但幾乎減半，也是美國的名次13年來首度從第1名掉到第4名。

▲▼ 美俄,美國國旗,俄羅斯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯民眾13年來首度未把美國視為頭號敵人。圖為兩國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

《莫斯科時報》指出，由於國際情勢的影響，俄羅斯對美態度出現歷史性轉變。川普競選時迅速結束烏克蘭戰爭，今年1月宣誓就職後，也點燃了莫斯科與華府之間外交解凍的希望。今年3月，俄羅斯對美國的好感度翻倍成長，最近幾個月，俄羅斯官媒更把川普描繪成「願意與莫斯科對話」的務實領袖。

與此同時，受試者們認為，俄羅斯的「最親密朋友與盟友」依序為白俄羅斯（80%）、中國（64%）、哈薩克（36%）、印度（32%）、北韓（30%）。儘管排名與去年相似，但官媒稱讚北韓部隊協助從烏克蘭手中「解放」庫斯克（Kursk）之後，投給北韓的比例幾乎翻倍。相較之下，認為伊朗是最大盟友的比例，已從去年的22%驟降至11%。

「列瓦達中心」是在今年5月22日至28日期間，針對1613名成人進行親自調查。

▲▼ 德部署駐立陶宛裝甲旅。德國陸軍第45裝甲旅，立陶宛旅。（圖／路透）

▲目前約有500名德軍部署立陶宛。（圖／路透）

外媒指出，俄羅斯對德國的敵意上升，可能與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的激進親烏克蘭政策有關，包括支持對俄羅斯境內進行遠程飛彈攻擊等。

此外，德國也與立陶宛深化軍事合作，今年5月舉辦的「德國陸軍第45裝甲旅」、又稱「立陶宛旅」成立典禮，標誌著德國二戰以來首度派遣軍隊常駐海外。

「立陶宛旅」已於4月1日完成指揮部運作建置，目前約有500名德軍駐紮當地，預計2027年達到完整戰力規模，屆時將部署大約5000名軍事及文職人員。

梅爾茨出席典禮時指出，該旅成立的目的，就是為了保護北約東翼。在俄羅斯入侵的擔憂持續存在之際，他也宣布，「我們波羅的海盟友的安全，也是我們的安全。」

 
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