「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

▲「蜘蛛網行動」導致俄羅斯41架軍機被毀 。（圖／翻攝自Ukraine`s Security Service）



記者吳美依／綜合報導

香港《南華早報》報導，烏克蘭「蜘蛛網行動」的成功，對於未來台海可能發生的現代戰爭，提供了重要的教訓。中國跟俄羅斯一樣領土廣袤，眾多軍事基地坐落在距離東部海岸數千公里、位於西北山脈及西南山區的「戰略後方」，很容易遭遇類似戰略的攻擊。

「蜘蛛網行動」中，烏克蘭在缺乏遠程飛彈或轟炸機的情況下，成功攻擊俄羅斯境內深處的空軍基地。他們把無人機偷偷運入俄羅斯、裝進改造貨櫃裡，再聘用不知情的司機，把貨櫃運至空軍基地附近，其中一些甚至距離邊境數千公里。隨後，無人機被遠端發射，摧毀停機坪上的偵察機和遠程轟炸機。

美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）認為，這種創新手法，不僅是莫斯科的一次破壞性驚喜，也是各國軍隊的「覺醒時刻」。這次攻擊表明，在無人機技術迅速發展，以及不對稱戰爭的時代，「看似堅不可摧的地點」可能不再安全。

中國軍事航空分析師傅前哨（Fu Qianshao）也指出，「這個教訓不僅適用於俄羅斯」，中國能夠學到的是，必須「防止敵軍以這種方式滲透軍事基地」。他認為，這種無人機戰術很容易透過情報機構或特種軍事行動實現，但也可能演變成一種恐怖攻擊手段。

▲中國去年曝光新型單兵自爆式無人機。（圖／翻攝自央視）



英國國防情資公司「詹氏公司」（Janes）任務系統及情報主管提科斯（Kostas Tigkos）進一步表示，「蜘蛛網行動」的手法，可能在未來任何台海衝突之中上演，「中國也可能很容易遭受此類攻擊，尤其在跨海岸的關鍵地點」，負責保護基礎設施的維安單位將面臨巨大壓力。

儘管北京也可能主動對台採取類似戰術，但「考慮到相較於俄羅斯更小的領土尺寸，台灣可能更好地部署以防衛此類入侵。」各國必須確保「所有敏感地區」部署反無人機防禦措施，並且更徹底地監控入境口岸，因為「打造強化基礎設施太貴了，對較大型資產而言也不是可行的解決方案」，防空系統必須進化，以對抗AI及無人機群的攻擊。

華府智庫「蘭德公司」（RAND Corp.）資深國際防務研究員何天睦（Timothy Heath）也指出，「蜘蛛網行動」展現出無人機能夠帶來的威脅，「無人機可以部署在目標附近，而且很難防禦。這也表明，戰區裡真正安全的地方少之又少。」

他認為，如果台海爆發衝突，雙方都可能嘗試利用無人機打擊目標，但中國「最有可能的目標」將會靠近海岸，而非遙遠的西部，「台灣試圖複製烏克蘭的成功，打擊中國深處目標，將會面臨重大挑戰，因為很難把炸藥運過海峽進入大陸。」相較之下，烏俄共享一段很長的陸路邊境，更容易越境運送違禁品。