地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫曝偽健康早餐：小心血糖炸彈

▲醫師指出，地瓜加五穀粉飲品是地雷。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

你的早餐怎麼吃？醫師范亞萱指出，很多人早餐吃大地瓜加五穀粉，看起來健康，但都是澱粉，糖分大爆炸，而飯糰、油條、鹹豆漿等也是高澱粉、高脂肪，務必留意。

減重醫師范亞萱在YouTube頻道發影片指出，她在診間遇到最經典的偽健康早餐組合是大地瓜加五穀粉，因為兩樣都是澱粉，加起來會糖分大爆炸，有代謝症候群的要當心。

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范亞萱說，傳統早餐店的飯糰、油條、鹹豆漿也是常見地雷，有50歲男患者得糖尿病前期，早餐就是吃這些，這是雙重高澱粉組合，建議他改吃以蛋白質優先，少澱粉多蔬菜的飲食，3個月之後糖化血色素從6.4降到5.6，回到正常值。

范亞萱指出，她會吃三明治，但要挑對種類，吃錯也會變血糖炸彈，像火腿蛋三明治的白吐司，有容易讓血糖上升，加工紅肉鈉含量高，美乃滋也有含氫化植物油，這些都是健康陷阱，而最地雷的是「代償作用」，讓人越吃越餓。范亞萱說，她在有空時會吃「開放式三明治」，半盤蔬菜沙拉、2顆蛋、酸種麵包、酪梨、無糖花生醬，再配一杯手沖咖啡。

影片一出，不少網友紛紛留言「謝謝提供很實用的三明治營養與健康知識，目前的早餐：水煮蛋、無糖無油堅果雜糧麵包、冷壓初榨橄欖油拌洋蔥與小黃瓜沙拉、無糖黑咖啡」、「幫醫師補一個。先吃優質蛋白，然後蔬菜，最後澱粉，後面一樣，多走路這些，有利血糖控制喔！」

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