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愛滋病有望治癒了！科學家透過mRNA技術　找出潛藏HIV病毒

這張由美國國家衛生研究院提供的電子顯微鏡影像顯示，一個人類T細胞（藍色）正受到愛滋病毒（HIV，黃色）的攻擊，該病毒會導致愛滋病（AIDS）。（圖／達志／美聯社）

▲這張由美國國家衛生研究院提供的電子顯微鏡影像顯示，一個人類T細胞（藍色）正受到愛滋病毒（HIV，黃色）的攻擊，該病毒會導致愛滋病（AIDS）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

研究人員發現了一種將人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）從人體細胞分離出來的新方法，這使得治癒愛滋病的研究進展又向前邁進一大步。該病毒能夠隱藏在特定白血球細胞內的能力，始終是科學家尋找根治方法的主要挑戰之一，因為這意味著體內存在著1個能夠重新激活的HIV病毒庫，既不能被免疫系統清除，也無法被藥物攻克。

墨爾本彼得杜赫提感染與免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的研究人員現在展示了1種讓病毒無所遁形的方法，為從體內完全清除愛滋病毒鋪平了道路。這項技術基於在新冠疫情期間，因莫德納（Moderna）和輝瑞／BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗而聞名的mRNA技術。

研究團隊在《自然-通訊》（Nature Communications）發表的論文中，首次證明透過將mRNA包裹在特製的微小脂肪氣泡中，可以將其遞送至潛伏著HIV的細胞內，這些mRNA會指示細胞暴露出病毒蹤跡。

全球有近4000萬HIV感染者需要終生服藥以抑制病毒，確保不會出現病症或傳染給他人。聯合國愛滋病規劃署（UNAids）數據顯示，2023年每分鐘就有1人死於愛滋病相關疾病。

該研究的共同第一作者、杜赫提研究所研究員塞瓦爾（Paula Cevaal）博士表示，過去認為不可能將mRNA遞送至HIV寄居的白血球細胞，因為這些細胞不會吸收脂質奈米微粒（LNP）。團隊開發出1種名為「LNP X」的新型脂質奈米微粒，成功解決了這個難題。她解釋：「我們希望這種新型奈米微粒設計能成為根治HIV的新途徑。」

塞瓦爾回憶，當同事首次在實驗室週會上展示測試結果時，數據好得令人難以置信，「我們讓她回實驗室重複實驗，1週後她帶回同樣出色的結果。於是我們不得不相信這是真的。當然，此後我們又重複驗證了無數次。」她形容效果差異如同晝夜分明：「從完全無效到突然奏效，我們所有人都震驚得倒抽氣，直呼『太不可思議了』。」

後續研究仍需要證實的是，僅暴露病毒是否足以讓免疫系統清除它，抑或需要結合其他療法才能徹底消除體內的HIV。目前這項實驗室研究使用的是HIV感染者捐贈的細胞。要將該技術應用於臨床治療還需漫長過程，包括成功的動物試驗和人體安全性試驗，可能需時數年才能進入療效驗證階段。

塞瓦爾強調：「在生物醫學領域，許多成果最終無法進入臨床應用，這是殘酷的現實。我不想描繪比現實更美好的願景。但就根治HIV的相關領域而言，我們從未見過任何方法能像現在這樣有效地暴露病毒。因此我們非常希望能在動物實驗中看到同樣效果，最終實現人體應用。」

該研究的共同通訊作者、墨爾本大學（University of Melbourne）的羅奇（Michael Roche）博士指出，這項發現可能對HIV以外的疾病也有重要意義，因為相關白血球細胞也參與包括癌症在內的其他疾病。

未參與研究的克里克研究所（Francis Crick Institute）反轉錄病毒科（Retroviridae）學家、榮譽科學家斯托耶（Jonathan Stoye）博士評價，墨爾本團隊的方法在「激活潛伏病毒」策略上顯著優於現有技術，但後續仍需研究如何最有效清除被暴露的病毒。

他補充：「最終仍存在重大未知數，也就是需要清除整個病毒庫還是主要部分？如果10%的潛伏病毒存活，是否足以引發新感染？只有時間能給出答案。但這無損當前研究的重大意義，這代表著治療性mRNA遞送至血球技術的潛在突破。」

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute, University of Oxford）的漢克（Tomáš Hanke）教授則對「RNA遞送曾是重大挑戰」的說法提出異議。他認為指望用這種方法觸及體內所有潛伏HIV細胞「僅僅是個夢想」。

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