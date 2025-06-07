換車道「高速衝撞」母子雙亡　遊覽車司機：實在太快反應不及

記者邱中岳／台北報導

北市松山區撫遠街在7日中午時分，1台自小客從內側車道切到外側車道，但是卻與原本停在路邊剛切出車道要起步的遊覽車發生碰撞，自小客車當場撞上遊覽車左後車尾，整台車瞬間翻覆且直接撞上分隔島上的樹木，休旅車車體幾乎全毀、輪胎噴飛，受困的母子被救出時沒有呼吸心跳，送醫搶命後仍不治，而遊覽車司機則喊冤，「實在太快來不及反應」。

▲遊覽車要去北車載客，被自小客高速撞擊，司機喊冤太快來不及反應。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，40歲的劉姓駕駛開小客車載65歲的錢姓母親，行經北市松山區撫遠街，從內側車道要變換車道，但是與遊覽車發生碰撞，導致整台小客車頭撞上遊覽車左後車尾，整台車幾乎彈飛，且又撞上路邊分隔島的樹，小客車幾乎全毀，僅剩下車尾可以辨識，警消獲悉後立刻趕往現場救人。

警消當場將受困的2人從小客車裡救出，但是救出時已經沒有呼吸心跳，也緊急將2人送往醫院搶命，但是經過搶救後仍宣告不治，警方目前也將現場排除，並且維持交通秩序，後續也將釐清肇事原因。

後方行車紀錄器也拍下整個過程，發現自小客車高速撞上正要從路邊起步的遊覽車，導致小客車內一對母子雙亡。後車行車紀錄器畫面拍下事故發生瞬間，小客車車速相當快，直接從內車道往外切，猛烈的撞擊力道導致車頭幾乎爛毀、面目全非。

遊覽車司機被警方帶回派出所，並沒有酒駕、毒駕的疑慮，司機表示，當時要起步去台北車站載客人，但是卻被1台自小客車高速撞擊，當時「車速太快根本來不及反應」。