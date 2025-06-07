防汛季將至！南消第七大隊強化救生艇操作　演練水域救援

▲台南市消防第七大隊於鯤鯓路辦理水域救援訓練，模擬操作IRB快艇強化實戰能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

梅雨、颱風與暑假戲水季節接連到來，台南市消防局第七大隊7日上午9時於南區鯤鯓路群運環保公司營運中心船艇下水點，辦理一場針對救生艇操作與保養的實戰訓練，項目包含IRB快艇操控、水域救援模擬、拋繩袋與活餌技術演練，全面強化消防人員水上機動應變與救援效率。

消防局指出，為強化大隊在水域救援任務的機動部署與搶救效率，此次訓練納入「船外機保養與故障排除技巧」、「快速投擲拋繩袋應用」、「活餌救援技巧」與「IRB操作模擬實作」等課程，並搭配「溺水救護應變流程」實地模擬演練，讓同仁於訓練中熟稔器材、掌握關鍵技術，提升整體團隊默契與現場反應速度。

第七大隊大隊長石家源表示，水域搶救行動爭分奪秒，除了基本技術與操作熟練外，對於船艇保養、故障排除與現場應變同樣關鍵，平日訓練不可或缺，藉此強化第一線人員在複合型災害下的處置能力。消防局長李明峯則強調，現代消防人員需具備火災與非火災類災害的應對能力，無論山區搜救、水域搶救或複合災難，都需熟練技能、靈活應變，才能有效守護市民安全。

消防局呼籲，隨暑假與防汛期將至，請民眾切勿冒險進入不明水域戲水，亦避免在大雨或淹水期間涉水行動，以免發生溺水或觸電危險；若有緊急事故，應立即撥打119求助，由專業人員迅速救援。