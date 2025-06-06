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快訊／俄軍發動大規模空襲！　基輔多棟建築遭擊中

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭空軍6日清晨，俄軍從多個方向發射彈道飛彈與無人機，首都基輔成為襲擊重點，多處建築起火燃燒，市民緊急躲入防空避難所。

根據CNN報導，基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）指出，俄軍無人機疑似鎖定住宅區攻擊，基輔市索洛緬斯基區（Solomyansky）一棟高樓住宅遭到波及，建築受損嚴重。

此外，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也指出，首都的霍羅西夫斯基（Holosiivskyi）與達爾尼茨基（Darnytskyi）兩區皆發生火警，防空部隊已緊急在奧博隆區（Obolon）展開攔截行動。

克里契科在Telegram上呼籲，「首都仍在遭受攻擊，請民眾務必待在防空設施內避難！」從網路上曝光的畫面也能看到，許多市民躲入地下車站內，只能席地而睡等待空襲結束。

這場空襲正值俄烏雙方衝突加劇之際，烏克蘭安全局（SBU）日前才展開一連串大膽突襲，使用無人機深入俄羅斯境內空軍基地，成功擊毀或重創多達41架軍機，對俄軍造成重大損失。

烏軍3日也對克里米亞大橋（Kerch Bridge）發動攻擊；該橋為俄羅斯本土與被併吞的克里米亞半島間唯一的陸路連接點。烏方在橋下部署重達1100公斤的爆炸物進行水下破壞，強化對俄軍後勤補給線的打擊力道。
 

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