川普：烏俄就像「小孩在公園打架」　不急著介入調停

▲川普形容烏俄就像兩個小孩,在公園裡打得不可開交。(組圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普5日提到烏俄戰爭目前的情況直言,雙方就像兩個小孩,在公園裡打得不可開交,並坦言目前還不是他介入的時機。

根據CNN報導,川普(Donald Trump)在白宮橢圓形辦公室說道,「有時候你會看到兩個小孩在公園裡瘋狂打架,他們互相痛恨對方,你想把他們拉開,但他們根本不想被拉開。有時候,讓他們打一會兒,然後再出手,反而比較好。」

川普表示,他就是用這個比喻向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)說明目前局勢,兩人前一天才進行了一通75分鐘的通話。他形容自己不是調停人,而像一位裁判,在一旁看著這場爭鬥演變。

「你在冰球場上也會看到,裁判會讓他們打幾秒鐘,」川普說,「讓他們打一陣子,再把他們拉開。」

Trump compares the war in Ukraine to "two young children fighting like crazy in a park" pic.twitter.com/3Nrq06X8CZ