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川普：烏俄就像「小孩在公園打架」　不急著介入調停

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲川普形容烏俄就像兩個小孩，在公園裡打得不可開交。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普5日提到烏俄戰爭目前的情況直言，雙方就像兩個小孩，在公園裡打得不可開交，並坦言目前還不是他介入的時機。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室說道，「有時候你會看到兩個小孩在公園裡瘋狂打架，他們互相痛恨對方，你想把他們拉開，但他們根本不想被拉開。有時候，讓他們打一會兒，然後再出手，反而比較好。」

川普表示，他就是用這個比喻向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）說明目前局勢，兩人前一天才進行了一通75分鐘的通話。他形容自己不是調停人，而像一位裁判，在一旁看著這場爭鬥演變。

「你在冰球場上也會看到，裁判會讓他們打幾秒鐘，」川普說，「讓他們打一陣子，再把他們拉開。」

川普過去多次誇口，若由他出面，一天就能讓戰爭結束，但現在態度出現重大轉變，也反映出川普對烏俄戰爭的無力感。這種冷靜疏離的語氣，也與他談及4日與普丁的通話時如出一轍。

當時在通話中提到，普丁對烏克蘭週末的大膽無人機攻擊態度強硬，認為自己必須報復，但川普並未對此發表任何評論。他沒說自己是否勸阻普丁，也未表態是否支持烏克蘭的做法。

目前正在白宮訪問的德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）試圖讓川普展現更多信心，他以本週諾曼第登陸（D-Day）80週年為例，提醒美國曾主導結束歐洲戰爭的歷史。不過川普似乎不太買單，還開玩笑說，「那天對你們來說可不是什麼愉快的日子。」暗指當時納粹德軍戰敗。

梅爾茲沒有氣餒，繼續強調美國當時的介入是「幫助我們從納粹獨裁中解放出來」，而這與現在的戰爭有些相似，「我們知道我們欠你們什麼，也因此我認為，美國現在也有很強的能力，能在這場戰爭中發揮關鍵影響，甚至讓戰爭結束。」

不過，川普依舊不為所動，他沒有承諾對俄實施新制裁，只說他會知道什麼時候該出手，「但現在還不是時候，時間表都在我腦海裡。」

川普甚至表示，如果戰爭繼續僵持不下，他也可能對烏克蘭祭出懲罰性措施，「我們會非常、非常、非常強硬，對兩邊都有可能，你知道的，要跳探戈，得兩個人一起才行。」

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