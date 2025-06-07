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開去機場「他必問1句話」乘客秒衝回家　真實慘況曝：老婆罵整路

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO載客人到機場，都會溫馨提醒1句話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

也有人到機場才發現忘了帶護照嗎？一名司機大哥透露，每當客人上車時，他都會先問一句「請問護照、手機、錢包、鑰匙帶了嗎？」工作如此多年，平均10人真的會有1人衝回家去拿。文章曝光後，引來萬人熱議，「還有簽證」、「我在客運上遇過，老公帶到過期的護照」。

一名男網友在Threads表示，他從事機場接送已經7、8年了，每當客人準備上車時，他總會熱心詢問「請問護照、手機、錢包、鑰匙帶了嗎？」

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上述這4樣看似大家都會記得，但原PO笑虧，經過他長年統計觀察，10個人之中仍會有1人跑回樓上去拿。

底下引來萬人關注，「原來如此，難怪每次司機大哥都會這樣問？我心裡想怎麼這麼體貼」、「就在剛剛才發生，已南下到左營高鐵直接再搭回去台北拿護照，現在正再次南下中（好險是明早登機）」、「還有簽證」、「謝謝你守護了好多人的旅行」、「這是很貼心的小提醒，有時候真的會因為太興奮或太放鬆少那一樣忘了帶」、「我遇過那種提醒了，到了機場才在說護照沒拿的」、「還要加上外幣跟SIM卡帶了嗎」。

有苦主真實分享，「我在客運上遇過，老公帶到過期的護照，然後飛機是一個禮拜只有一班的那種。老婆：我不是有一直提醒你要查嗎？老公：我...有帶，只是拿錯本！老婆罵整路」、「不要笑...我到機場才發現行李箱還在我家地下室停車場」。

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